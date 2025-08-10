¿Qué necesitas para el Examen de Admisión UNI 2025-2? Documentos obligatorios y objetos prohibidos
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) exige presentar ciertos documentos para dar el examen de admisión, así como obviar algunos objetos.
El Examen de Admisión 2025-2 de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se llevará a cabo este mes de agosto y miles de postulantes se preparan para aprovechar esta oportunidad de ingresar a uno de los centros de estudios superiores de mayor renombre en el Perú. Para acceder a la prueba, debes presentar ciertos documentos y evitar llevar algunos objetos.
Los postulantes a la carrera de Arquitectura ya se presentaron el último sábado 9 de agosto para la primera parte de la evaluación, exclusiva para dicha rama. Este miércoles 13, estos deberán participar del examen de aptitud académica y humanidades junto con los aspirantes al resto de facultades, mientras que el viernes 15 será la prueba de matemática y el domingo 17, las de física y química.
Requisitos para rendir el Examen de Admisión UNI 2025-2
El primer paso para rendir el Examen de Admisión UNI 2025-2 es haber realizado la inscripción y el pago vía BCP, Scotiabank o Yape en el plazo establecido (1 de julio al 6 de agosto). Luego, para presentarte a rendir la prueba en cada una de las fecha establecidas, deberás llevar de forma obligatoria estos documentos:
- Documento Nacional de Identidad (DNI)
- Ficha de postulante.
Objetos permitidos y prohibidos para el examen de admisión 2025-2. Foto: DIAD-UNI
¿Qué objetos no puedo llevar al examen de admisión UNI?
En cambio, los siguientes objetos quedan terminantemente prohibidos en el examen de admisión de la UNI, con el fin de hacer cumplir el reglamento y evitar ventajas injustas:
- Artículos electrónicos: celulares, tablets, smartwatchs, micrófonos, audífonos, etc.
- Alimentos y bebidas: como gaseosas, refrescos, golosinas, pan, galletas y otros.
- Útiles escolares: entre ellos lápiz, borrador, tajador y calculadora.
- Accesorios: aretes, pulseras, anillos, brazaletes, gorras, capcuhas, lentes de sol y varios otros.
La Universidad Nacional de Ingeniería no se hace responsable por la pérdida de los mencionados objetos.
Examen de admisión UNI: las 32 carreras disponibles
Actualmente, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ofrece las siguientes carreras, según facultad:
- Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes: Arquitectura, Urbanismo.
- Facultad de Ciencias: Ingeniería Física, Química, Física, Matemática, Ciencias de la Computación.
- Facultad de Ingeniería Ambiental: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial.
- Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica: Ingeniería Geológica, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería de Minas.
- Facultad de Ingeniería Química y Textil: Ingeniería Química, Ingeniería Textil.
- Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería de Ciberseguridad.
- Facultad de Ingeniería Civil: Ingeniería Civil.
- Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales: Ingeniería Económica, Ingeniería Estadística.
- Facultad de Ingeniería de Mecánica: Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Naval, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Aeroespacial.
- Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica: Ingeniería del Petróleo, Ingeniería Petroquímica.
- Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas: Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software.