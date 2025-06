La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es considerada la casa madre de las carreras de ingeniería. Lograr una vacante en esta universidad requiere de una ardua preparación rigurosa, especialmente en áreas como matemática. Para poner a prueba el nivel académico de los estudiantes, un youtuber del canal 'Habla Sobrino' visitó el recinto académico y puso a prueba a los alumnos con un sencillo ejercicio de operaciones combinadas.

La dinámica consistía en hallar la respuesta correcta. Aunque solo se requería sumar, multiplicar y dividir cifras pequeñas; los estudiantes brindaban diferentes respuestas, algo que causó debate en redes sociales.

¿Cuál fue la respuesta que brindaron los jóvenes de la UNI?

La operación que presentó el influencer de contenido a los alumnos de la UNI fue la siguiente: 6 ÷ 2(1+2). Ante esto, algunos de los jóvenes indicaron que la respuesta correcta era 1; mientras que otros indicaron que sería 9.

"Eso sale 1. Primero se resuelve el paréntesis", comentó uno de ellos. "El resultado es 9, así es la educación", reveló otro. Dicha división de respuestas generó debates en redes sociales, donde los usuarios explican el procedimiento correcto de la operación.

"Ahí está el futuro del mundo", "Me preocupan", "Los que dijeron que el resultado era 9, me preocupan", "Es 9, y los que dicen 1, deben estudiar más", "según la ley de matemáticas es 1", "No puedo dormir por la duda", "Ni 9, ni 1, la respuesta es 7, para nadie", son algunos de los comentarios en TikTok.

¿Cuál es la respuesta correcta?

Según indicó el matemático puro David Linkletter en su artículo "The Pendas paradox", ambas soluciones estarían correctas. Todo dependerá de la forma en que te enseñaron a resolver dicho problema. "No hay un estándar. Ambas (respuestas) son sustancialmente populares en todo el mundo", indicó el experto.

Para muchos, luego de resolverse la operación de suma dentro del paréntesis, se debería continuar con la división, pues se debe seguir el orden estipulado por muchos profesores de seguir la resolución de izquierda a derecha. Por tanto, la respuesta sería 9. Sin embargo, para otros, primero se debe de iniciar por la multiplicación, dando como resultado 1.

"Muchos problemas en matemáticas son eventualmente resueltos por un individuo o un equipo que proporciona una prueba decisiva, en este caso parece muy poco probable que concluya así, pues no es un problema puramente matemático: es parcialmente un problema de comunicación", señaló el matemático.