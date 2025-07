La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), conocida por su alto nivel de exigencia académica, es una de las instituciones públicas preferidas por los peruanos para llevar su educación superior. Aunque muchas de las carreras prometen sueldos elevados, no todas están sujetas a un trabajo seguro. Sin embargo, un ingeniero de esta casa de estudios reveló cuál es la especialidad que asegura un empleo para todos sus egresados.

¿Cuál es la carrera de la UNI cuyos egresados tienen trabajo asegurado?

En una entrevista con el canal de YouTube Enrro24, Cristian Silva, egresado de Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), reveló que los profesionales de su especialidad consiguen trabajo fácilmente al haber muchas oportunidades a diferencia de otras carreras de ingeniería.

Antes de trabajar en su vocación, cuando se encontraba en segundo ciclo, Cristian trabajó como profesor particular en su barrio, donde llegaba a ganar S/3.000 por mes.

“Era mi propio jefe, tenía mis alumnitos. Como les caía bien, me recomendaban. Enseñaba por el barrio a S/15 la hora y también tenía alumnos universitarios (…). Dejé de ir a la universidad porque tenía tanta demanda que trabajaba de 6 hasta 8 horas al día en mi cuadra”, señaló.

Al terminar la universidad, Christian empezó ganando S/1.500 y con el tiempo fue ascendiendo. En ese sentido, detalló que los ingenieros en Telecomunicaciones suelen comenzar con un sueldo similar y luego escalar desde S/2.500 a más, dependiendo de factores como la carga de trabajo, si el empleo es remoto y qué tan relajante es.

“Tele hay chamba botada (…), para cualquier trabajo cuando uno recién está iniciando en primer o segundo año que sale, hay técnicos que trabajan como cancha. Hay un montón”, sostuvo.

“Electrónicos como tal que se dediquen a su rama tienen que ser apasionadísimos y hay muy poca chamba. Como tal acá en el Perú no fabricamos nada, más damos soporte y mantenimiento. Telecomunicaciones es la mejor carrera del mundo. Creo que me saqué la lotería porque (…) hay trabajo como cancha. Trabajo no te va a faltar y a mí me gustó demasiado por el hecho de entender mucho el concepto de cosas que usas el día a día”, añadió.

Los egresados de Ingeniería de Telecomunicaciones tienen amplias oportunidades laborales. Foto: Universidad de Galileo.

¿Cuánto pueden llegar a ganar los profesionales de Telecomunicaciones?

Según la plataforma MiCarrera, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), los egresados de Ingeniería de Telecomunicaciones ganan en promedio S/4.177 y pueden llegar a percibir un sueldo de hasta S/7.423.

Sueldo mínimo: S/1.650

Sueldo máximo: S/7.423

Sueldo promedio: S/4.177.

Los profesionales de 30 años a más de esta especialidad reciben salarios más elevados, alcanzando cifras de hasta S/13.551.

Sueldo mínimo: S/3.000

Sueldo máximo: S/13.551

Sueldo promedio: S/7.783.

¿Cuáles son las 5 carreras con más trabajos en Perú?

En la plataforma MiCarrera figuran las siguientes carreras como las más solicitadas por las empresas en Perú:

Sistemas y Cómputo: 5.226 puestos de trabajo

Gestión y Administración: 3.822

Construcción e Ingeniería Civil: 3.647

Ingeniería Industrial y de Procesos: 2.702

Educación Primaria: 2014.

Por su parte, la carrera de Telecomunicaciones presenta un total de 188 puestos, de acuerdo con la web del MTPE.