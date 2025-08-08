Nueva fecha del examen de admisión UNI 2025-II. Debido a la presente coyuntura en Perú por el paro de transportistas en Lima y Callao, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) comunicó que las fechas de la prueba serían reprogramadas.

Cabe destacar que el proceso es una de las principales formas para ingresar a la prestigiosa institución, que se especializa en las ramas de ingeniería, arquitectura y ciencias. A continuación, se detallarán las fechas de la evaluación.

Nueva fecha examen de admisión UNI 2025-II debido a paro

"Estos cambios se realizan con el objetivo de garantizar la seguridad de los postulantes, docentes y personal administrativo, evitando inconvenientes durante los días de evaluación", se lee en el comunicado oficial de la Dirección de Admisión UNI.

Examen de aptitud vocacional (solo para Arquitectura): sábado 9 de agosto

Examen de aptitud académica y humanidades: miércoles 13 de agosto

Examen de matemática: viernes 15 de agosto

Examen de física y química: domingo 17 de agosto

Comunicado oficial de la Dirección de Admisión UNI. Foto: DIAD-UNI

La Gaceta se pronuncia debido a paro de transportistas

En esa misma línea, se pronunció La Gaceta, el órgano oficial de la UNI, por medio de un comunicado. "Ante el anunciado paro de transportistas, y con el fin de garantizar la seguridad, bienestar e integridad física de los estudiantes, docentes y del personal administrativo, se dispone que, el lunes 11 de agosto del presente año, todas las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de forma virtual", informó.

Comunicado oficial de La Gaceta. Foto: UNI

No obstante, cabe precisar que el paro en Lima y Callao fue reprogramado para el día jueves 21 de agosto, tras un reciente anuncio de Martín Valeriano a medios locales. "Vamos a ir al paro el 21 de agosto, porque hasta el momento no somos atendidos por este Gobierno, a pesar de haber muchas reuniones", expuso en conversaciones con América Noticias.

¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional de Ingeniería?

La Universidad Nacional de Ingeniería ofrece un total de 28 carreras de pregrado, las cuales están segmentadas en 11 facultades de ingeniería, ciencia y arquitectura.

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Arte

Arquitectura

Facultad de Ciencias

Ingeniería Física

Ingeniería Química

Física

Matemática

Ciencia de la Computación

Facultad de Ingeniería Ambiental

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial

Ingeniería Ambiental

Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica

Ingeniería Geológica

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería de Minas

Facultad de Ingeniería Química y Textil

Ingeniería Química

Ingeniería Textil

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería de Telecomunicaciones

Facultad de Ingeniería Civil

Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales

Ingeniería Económica

Ingeniería Estadística

Facultad de Ingeniería de Mecánica

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecánica Eléctrica

Ingeniería Naval

Ingeniería Mecatrónica

Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica

Ingeniería del Petróleo

Ingeniería Petroquímica

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Sistemas

