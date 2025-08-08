Reprograman examen de admisión UNI 2025-II debido a paro de transportistas: conoce las nuevas fechas
De acuerdo con la casa de estudios, la disposición surge con el fin de velar por la integridad de los postulantes ante el paro de transportistas.
Nueva fecha del examen de admisión UNI 2025-II. Debido a la presente coyuntura en Perú por el paro de transportistas en Lima y Callao, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) comunicó que las fechas de la prueba serían reprogramadas.
Cabe destacar que el proceso es una de las principales formas para ingresar a la prestigiosa institución, que se especializa en las ramas de ingeniería, arquitectura y ciencias. A continuación, se detallarán las fechas de la evaluación.
Nueva fecha examen de admisión UNI 2025-II debido a paro
"Estos cambios se realizan con el objetivo de garantizar la seguridad de los postulantes, docentes y personal administrativo, evitando inconvenientes durante los días de evaluación", se lee en el comunicado oficial de la Dirección de Admisión UNI.
- Examen de aptitud vocacional (solo para Arquitectura): sábado 9 de agosto
- Examen de aptitud académica y humanidades: miércoles 13 de agosto
- Examen de matemática: viernes 15 de agosto
- Examen de física y química: domingo 17 de agosto
La Gaceta se pronuncia debido a paro de transportistas
En esa misma línea, se pronunció La Gaceta, el órgano oficial de la UNI, por medio de un comunicado. "Ante el anunciado paro de transportistas, y con el fin de garantizar la seguridad, bienestar e integridad física de los estudiantes, docentes y del personal administrativo, se dispone que, el lunes 11 de agosto del presente año, todas las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de forma virtual", informó.
No obstante, cabe precisar que el paro en Lima y Callao fue reprogramado para el día jueves 21 de agosto, tras un reciente anuncio de Martín Valeriano a medios locales. "Vamos a ir al paro el 21 de agosto, porque hasta el momento no somos atendidos por este Gobierno, a pesar de haber muchas reuniones", expuso en conversaciones con América Noticias.
¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional de Ingeniería?
La Universidad Nacional de Ingeniería ofrece un total de 28 carreras de pregrado, las cuales están segmentadas en 11 facultades de ingeniería, ciencia y arquitectura.
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Arte
- Arquitectura
Facultad de Ciencias
- Ingeniería Física
- Ingeniería Química
- Física
- Matemática
- Ciencia de la Computación
Facultad de Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Sanitaria
- Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial
- Ingeniería Ambiental
Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica
- Ingeniería Geológica
- Ingeniería Metalúrgica
- Ingeniería de Minas
Facultad de Ingeniería Química y Textil
- Ingeniería Química
- Ingeniería Textil
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería de Telecomunicaciones
Facultad de Ingeniería Civil
- Ingeniería Civil
Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales
- Ingeniería Económica
- Ingeniería Estadística
Facultad de Ingeniería de Mecánica
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Mecánica Eléctrica
- Ingeniería Naval
- Ingeniería Mecatrónica
Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica
- Ingeniería del Petróleo
- Ingeniería Petroquímica
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería de Sistemas
