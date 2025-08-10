Minsa devolvió más de S/ 56 millones que no invirtieron en equipos para niños con cáncer

Minsa devuelve más de 56 millones de soles al Tesoro Público. Foto: LR | Foto:Minsa

El Colectivo de Cáncer Infantil Perú denuncia que el Ministerio de Salud (Minsa) devolvió 56,5 millones de soles del presupuesto destinado a la compra de equipos para el tratamiento de esta enfermedad, como radioterapia, resonadores y ecógrafos. Esto, a pesar de que miles de pacientes en el país siguen a la espera de estos implementos para acceder a una atención oportuna y de calidad.

Por este motivo, solicitan la inmediata destitución de la directora ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer (DPCAN), Essy Maradiegue Chirinos, por incapacidad en la ejecución presupuestal.

Devolución de fondos

Karina Pujay Rosario, presidenta del Colectivo Cáncer Infantil Perú, denunció que el Minsa recibe cada año un presupuesto para atender a pacientes oncológicos a nivel nacional, pero que gran parte de estos recursos no se ejecuta como corresponde.

Explicó que en 2025, la Dirección de Prevención y Control del Cáncer recibió 126 millones de soles, por lo que quedó un restante de 70 millones disponibles; sin embargo, hasta julio solo se ha ejecutado el 9,1% de ese monto. “Más de 56 millones de soles fueron retornados al Tesoro Público”, precisó.

Pujay advirtió que esta baja ejecución impide la compra de equipos urgentes como mamógrafos, tomógrafos, resonadores, braquiterapia y un angiógrafo, vital para tratamientos de quimioterapia intraarterial en pacientes pediátricos.

Señaló que incluso se retiraron fondos destinados a estos equipos para adquirir un robot quirúrgico Da Vinci Xi por S/ 35.2 millones, por lo que pagó muy por encima del precio en otros países. “Esta situación no es posible”.

Como consecuencia, algunos niños no reciben atención en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y deben ser derivados al Hospital del Niño, donde los equipos también han presentado fallas.

Un caso es el de una menor cuyos padres, con discapacidad visual, deben costear tratamientos en una clínica privada a un costo de 65 mil soles mensuales. “Tenemos dinero, pero los funcionarios no hacen su trabajo, mientras miles de pacientes siguen esperando un tratamiento que podría salvarles la vida”.

Acción de fiscalización

Ante esta situación, Víctor Palacios, asesor principal de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento, Coordinación, Monitoreo y Fiscalización sobre los avances de la Prevención y Control del Cáncer del Congreso, indicó que desde su lado tomarán acciones de fiscalización.

Sostuvo que, lamentablemente, el presupuesto asignado para el equipamiento de pacientes con cáncer no ha sido gestionado de forma eficiente, ya que devolvieron 61 millones de soles por incapacidad de ejecución en 2024 y más de 56 millones de soles en lo que va del año.

Además, resaltó que falta invertir en los servicios de anatomía patológica, radiología, estudios genéticos y moleculares, en especial para pacientes con leucemia, así como en unidades de trasplante de médula ósea, y en la descentralización de la atención de niños y adolescentes con cáncer.

En relación con la lucha contra el cáncer, la presidenta Boluarte aseguró en su Mensaje a la Nación que su gobierno ha triplicado el presupuesto destinado a esta enfermedad.

Sin embargo, Palacios Cabrejos, negó que el presupuesto se haya triplicado. Explicó que el presupuesto adicional para el año 2025, destinado a la prevención y control del cáncer, fue incluso menor al aprobado en 2024.

Precisó que existe una limitada capacidad para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Dijo que los pacientes esperan hasta tres meses para a un resultado.