HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Minsa devolvió más de S/ 56 millones que no invirtieron en equipos para niños con cáncer

Colectivo Cáncer Infantil advirtió que este fondo fue devuelto pese a que se necesita comprar equipos como tomógrafos, resonadores y un angiógrafo. Por ese motivo, solicitan la destitución de la directora ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer, Essy Maradiegue.

Minsa devuelve más de 56 millones de soles al Tesoro Público. Foto: LR
Minsa devuelve más de 56 millones de soles al Tesoro Público. Foto: LR | Foto:Minsa

El Colectivo de Cáncer Infantil Perú denuncia que el Ministerio de Salud (Minsa) devolvió 56,5 millones de soles del presupuesto destinado a la compra de equipos para el tratamiento de esta enfermedad, como radioterapia, resonadores y ecógrafos. Esto, a pesar de que miles de pacientes en el país siguen a la espera de estos implementos para acceder a una atención oportuna y de calidad.

Por este motivo, solicitan la inmediata destitución de la directora ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer (DPCAN), Essy Maradiegue Chirinos, por incapacidad en la ejecución presupuestal.

PUEDES VER: Impactante choque entre bus del Metropolitano y auto en Barranco deja al menos 7 heridos

lr.pe

Devolución de fondos

Karina Pujay Rosario, presidenta del Colectivo Cáncer Infantil Perú, denunció que el Minsa recibe cada año un presupuesto para atender a pacientes oncológicos a nivel nacional, pero que gran parte de estos recursos no se ejecuta como corresponde.

Explicó que en 2025, la Dirección de Prevención y Control del Cáncer recibió 126 millones de soles, por lo que quedó un restante de 70 millones disponibles; sin embargo, hasta julio solo se ha ejecutado el 9,1% de ese monto. “Más de 56 millones de soles fueron retornados al Tesoro Público”, precisó.

larepublica.pe

Pujay advirtió que esta baja ejecución impide la compra de equipos urgentes como mamógrafos, tomógrafos, resonadores, braquiterapia y un angiógrafo, vital para tratamientos de quimioterapia intraarterial en pacientes pediátricos.

Señaló que incluso se retiraron fondos destinados a estos equipos para adquirir un robot quirúrgico Da Vinci Xi por S/ 35.2 millones, por lo que pagó muy por encima del precio en otros países. “Esta situación no es posible”.

Como consecuencia, algunos niños no reciben atención en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y deben ser derivados al Hospital del Niño, donde los equipos también han presentado fallas.

Un caso es el de una menor cuyos padres, con discapacidad visual, deben costear tratamientos en una clínica privada a un costo de 65 mil soles mensuales. “Tenemos dinero, pero los funcionarios no hacen su trabajo, mientras miles de pacientes siguen esperando un tratamiento que podría salvarles la vida”.

PUEDES VER: Cámaras de seguridad graban ataque a balazos contra joven cerca a puesto de emoliente en Lince

lr.pe

Acción de fiscalización

Ante esta situación, Víctor Palacios, asesor principal de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento, Coordinación, Monitoreo y Fiscalización sobre los avances de la Prevención y Control del Cáncer del Congreso, indicó que desde su lado tomarán acciones de fiscalización.

Sostuvo que, lamentablemente, el presupuesto asignado para el equipamiento de pacientes con cáncer no ha sido gestionado de forma eficiente, ya que devolvieron 61 millones de soles por incapacidad de ejecución en 2024 y más de 56 millones de soles en lo que va del año.

Además, resaltó que falta invertir en los servicios de anatomía patológica, radiología, estudios genéticos y moleculares, en especial para pacientes con leucemia, así como en unidades de trasplante de médula ósea, y en la descentralización de la atención de niños y adolescentes con cáncer.

En relación con la lucha contra el cáncer, la presidenta Boluarte aseguró en su Mensaje a la Nación que su gobierno ha triplicado el presupuesto destinado a esta enfermedad.

Sin embargo, Palacios Cabrejos, negó que el presupuesto se haya triplicado. Explicó que el presupuesto adicional para el año 2025, destinado a la prevención y control del cáncer, fue incluso menor al aprobado en 2024.

Precisó que existe una limitada capacidad para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Dijo que los pacientes esperan hasta tres meses para a un resultado.

Notas relacionadas
Cambios en el ascenso del personal de salud 2025: nuevo cronograma y más tiempo para postular

Cambios en el ascenso del personal de salud 2025: nuevo cronograma y más tiempo para postular

LEER MÁS
MINSA implementa norma nacional para evaluar incapacidad laboral por accidentes de trabajo y enfermedades

MINSA implementa norma nacional para evaluar incapacidad laboral por accidentes de trabajo y enfermedades

LEER MÁS
Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Examen de admisión UNSA en Arequipa: link para ver resultados y lista de ingresantes del Ordinario I Fase 2026

Examen de admisión UNSA en Arequipa: link para ver resultados y lista de ingresantes del Ordinario I Fase 2026

LEER MÁS
PNP pide perdón y detiene a 3 policías que golpearon brutalmente a mujeres en Cañete: "Fue un abuso de autoridad"

PNP pide perdón y detiene a 3 policías que golpearon brutalmente a mujeres en Cañete: "Fue un abuso de autoridad"

LEER MÁS
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS
Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

LEER MÁS
Desaparece censista en La Libertad: búsqueda masiva con drones moviliza a autoridades y más de 100 vecinos en la región

Desaparece censista en La Libertad: búsqueda masiva con drones moviliza a autoridades y más de 100 vecinos en la región

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Sociedad

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Derrumbe de grandes rocas en catarata Velo de la Novia en Ucayali deja dos muertos y cerca de 8 heridos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota