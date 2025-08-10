HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Impactante choque entre bus del Metropolitano y auto en Barranco deja al menos 7 heridos

Las personas que resultaron heridas por el choque entre un bus del Metropolitano y un auto particular se encuentran siendo atendidos en el hospital Casimiro Ulloa.

Choque entre bus del Metropolitano y auto en Barranco.
Choque entre bus del Metropolitano y auto en Barranco. | Foto: composición LR | difusión Minsa

La mañana de este domingo 10 de agosto, se registró el choque entre un bus del Metropolitano y un auto que invadió la vía exclusiva de la estación Balta, en Barranco. Según la información expuesta por el Ministerio de Salud (Minsa), este accidente vehicular dejó 7 heridos. Ellos se encuentran siendo atendidos en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

Ante lo ocurrido, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó que los buses del Metropolitano que se dirigen hacia la estación Naranjal tuvieron que circular por vía mixta. Sin embargo, luego de que las personas heridas fueron auxiliadas, la vía exclusiva del Metropolitano se reabrió y la circulación hacia el paradero mencionado se normalizó.

Choque entre bus del Metropolitano y auto en Barranco: heridos

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, tras el choque, cuatro ciudadanos heridos fueron trasladados por el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu) hacia el centro de salud Casimiro Ulloa, mientras que otros tres fueron movilizados por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Asimismo, aseguró que el equipo del hospital busca garantizar "atención médica oportuna y de calidad a los heridos".

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

