Impactante choque entre bus del Metropolitano y auto en Barranco deja al menos 7 heridos

La mañana de este domingo 10 de agosto, se registró el choque entre un bus del Metropolitano y un auto que invadió la vía exclusiva de la estación Balta, en Barranco. Según la información expuesta por el Ministerio de Salud (Minsa), este accidente vehicular dejó 7 heridos. Ellos se encuentran siendo atendidos en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

Ante lo ocurrido, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó que los buses del Metropolitano que se dirigen hacia la estación Naranjal tuvieron que circular por vía mixta. Sin embargo, luego de que las personas heridas fueron auxiliadas, la vía exclusiva del Metropolitano se reabrió y la circulación hacia el paradero mencionado se normalizó.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, tras el choque, cuatro ciudadanos heridos fueron trasladados por el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu) hacia el centro de salud Casimiro Ulloa, mientras que otros tres fueron movilizados por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Asimismo, aseguró que el equipo del hospital busca garantizar "atención médica oportuna y de calidad a los heridos".

