Grave escasez de mamógrafos pone en riesgo a millones de mujeres en el país

En el Perú, solo existen 126 mamógrafos para atender a más de 4,7 millones de mujeres entre los 40 y 69 años. Esto equivale a un mamógrafo por cada 37.981 mujeres, según un estudio de la plataforma Salud 360. Esto pese a que el cáncer de mama es la segunda neoplasia que demanda mayor atención en los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa).

Esta grave situación ha generado críticas de parte de especialistas en salud, quienes señalan que el gobierno de Dina Boluarte no prioriza la detección temprana del cáncer de mama. Además, sostienen que se da mayor importancia al gasto en tratamientos antes que a las medidas de prevención y cuidado.

Escasez de mamógafos en el Perú

Las mamografías, imágenes en rayos X de las mamas, permite identificar de manera temprana diversas formas de cáncer. Sin embargo, existe una desigualdad en la distribución de estos equipos en el país. Por ejemplo, en Cajamarca solo hay dos mamógrafos para una población femenina en riesgo de 199.435, mientras que en Moquegua existen seis mamógrafos para 26.172 mujeres adultas.

En otras regiones la situación es más crítica. En Arequipa solo hay un mamógrafo para 148.569 mujeres; en Loreto, uno para 107.554; y en Ica, uno para 81.942 potenciales pacientes.

A nivel nacional, el Ministerio de Salud (Minsa) dispone de 62 mamógrafos, mientras que EsSalud cuenta con 64. En total, 126 mamógrafos para una población en riesgo estimada en 4.785.608 mujeres.

Lo más grave es que regiones como Madre de Dios, Pasco y Tumbes no cuentan con ningún mamógrafo asignado, según los datos oficiales con los que trabajó Salud 360.

Poca cobertura en mamografías

A pesar de que 3.725.215 mujeres afiliadas al SIS en la edad de riesgo, hasta mayo del 2025 solo se realizaron 23.910 mamografías, lo que representa apenas el 0.64% de cobertura. Es decir, el 99.36% de mujeres que están en esa categoría no accedieron a este examen preventivo.

Otro caso extremo es el de Ica, donde solo se realizaron 66 mamografías en un universo de 81.942 mujeres (0.08%), y Tumbes, con 952 mamografías entre 27.405 mujeres (3.51%). En este último caso, llama la atención que no haya mamógrafos registrados, por lo que se presume que el servicio podría estar siendo tercerizado.

“El acceso desigual a mamógrafos y la baja cobertura de tamizajes para la detección temprana exponen a millones de mujeres al riesgo de desarrollar un cáncer de mama que podría prevenirse. Garantizar el acceso al despistaje es gobernar con sentido”, concluye el informe de Salud 360.

Falta de especialistas

No solo la falta de mamógrafos impide realizar despistajes de tumoraciones en las mamas, sino también la escasez de especialistas capacitados para manejar dichos equipos e interpretar las imágenes, explica el exministro de Salud Víctor Zamora Mesía.

Además, alerta sobre los altos índices de mortalidad a causa del cáncer de mama, debido a que el diagnóstico sigue siendo tardío porque tenemos un pésimo primer nivel de atención en salud. “No basta con tener un mamógrafo si no hay oncólogos o personal especializado; es todo un sistema”, dijo a La República.

Criticó que la salud de la mujer no sea una prioridad para el gobierno de Dina Boluarte ni la prevención ni el diagnóstico temprano. Y menciona que prefieren invertir en tratamientos, como medicamentos y procedimientos. “En su discurso de 2024 solo prometió dos mamógrafos y este año se olvidó de ello. Esto es una burla al dolor de la gente”.

También señaló que, aunque en algunas regiones aparece registrado un mamógrafo, no se sabe si está operativo. Y es que la mamografía es la única forma de detectar esta enfermedad de manera temprana y así poder salvar vidas.

Zamora lamentó que las mujeres llegan tarde al diagnóstico debido a que algunos mamógrafos no están funcionando, y que cuando ya se diagnostica el cáncer, el tratamiento es caro y muchas veces no es curativo, sino que solo extiende la vida, una vida llena de dolor y sufrimiento. Además, indicó que esta enfermedad empobrece a las familias. Por eso su importancia no solo sanitaria, sino también social.

“Y no se pierde a cualquier miembro de la familia, se pierde a una mujer entre los 40 y 60 años, en plena edad productiva y que sostiene a una familia en el Perú. El rol de la mujer en la familia peruana es muy importante. Entonces, cuando un gobierno se preocupa por el cáncer de mama, no solo se preocupa por la salud, sino también por el tejido social, donde la mujer cumple un rol fundamental”, agrega.

Tiempo de espera

Para Víctor Palacios Cabrejos, asesor principal de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Control del Cáncer del Congreso, el problema no solo es el acceso a una mamografía, sino también los tiempos de espera. Señala que si una paciente solicita una mamografía, esta puede demorar uno o dos meses.

Y si la mamografía presenta sospechas de cáncer, el proceso se vuelve aún más lento: desde que se toma la imagen hasta que se entregan los resultados puede pasar un mes más, y desde ese momento hasta que se realiza la biopsia, pueden pasar hasta tres meses.

Palacios comenta que, durante una visita a regiones, encontró que el Hospital Honorio Delgado de Arequipa no tenía ningún ecógrafo en buenas condiciones, y que el mamgrafo y el resonador están tercerizados.

Promesa incumplida de Dina Boluarte

En relación con la lucha contra el cáncer, la presidenta Dina Boluarte aseguró en su mensaje a la Nación que su gobierno ha triplicado el presupuesto destinado a esta enfermedad. Palacios negó que los recursos se hayan triplicado.

Explicó que el presupuesto para el año 2025, destinado a la prevención y control del cáncer, fue incluso menor al aprobado en 2024.