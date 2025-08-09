HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

MINSA implementa norma nacional para evaluar incapacidad laboral por accidentes de trabajo y enfermedades

Plan unifica criterios y procedimientos en todo el país para la certificación de incapacidades laborales en trabajadores asegurados por el SCTR, fortaleciendo el acceso a beneficios y derechos.

El certificado de discapacidad es un documento oficial y gratuito. Composición LR

El Ministerio de Salud (MINSA) aprobó el Plan de Implementación de la Norma Técnica de Salud (NTS) N° 220-Minsa/Dgiesp para estandarizar la evaluación, calificación y certificación de incapacidades laborales derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Esta medida beneficiará a trabajadores cubiertos por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y mejorará la organización de los servicios de salud para garantizar procesos justos y uniformes en todo el país.

La norma, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 884-2024/Minsa, establece por primera vez un marco único a nivel nacional, cerrando la brecha normativa que dificultaba las evaluaciones y retrasaba el acceso a beneficios sociales y laborales para los afectados.

Este certificado se emite únicamente en establecimientos acreditados. Foto: Composición LR

Unificación de criterios en todo el país

El director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas, Percy Herrera Añazco, destacó que antes existía “una brecha normativa para evaluar la incapacidad laboral, por lo que era necesaria una regulación consensuada”.

Según Herrera Añazco, la NTS define con claridad cómo se debe evaluar la incapacidad laboral y cómo deben organizarse los establecimientos para conformar comisiones evaluadoras. Arequipa ya figura como una de las primeras regiones en implementar este modelo.

Etapas de implementación y capacitación

La puesta en marcha del plan se desarrollará en fases, comenzando con evaluaciones internas en las regiones y sus centros de salud. Este proceso demandará al menos seis meses para capacitar al personal médico y administrativo, con el objetivo de emitir un primer informe a finales de 2025.

La Unidad Funcional de Salud Ocupacional e Incapacidad Laboral (Ufsoil), junto con la Dgiesp y la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, liderará y supervisará la implementación.

PUEDES VER: Lenacapavir: el nuevo medicamento que previene el VIH con solo dos dosis al año

lr.pe

Certificado oficial y gratuito de discapacidad

El MINSA recordó que el certificado de discapacidad es un documento oficial y gratuito que permite acceder a beneficios sociales, atención preferente en salud, inserción laboral y otros derechos.

Este certificado se emite únicamente en establecimientos acreditados y se basa en evaluaciones médicas multidisciplinarias. Actualmente, 3,774 centros de salud del Minsa, gobiernos regionales, EsSalud, sanidades de las FF. AA. y PNP, así como del Inpe, están autorizados para otorgarlo, permitiendo la incorporación al Registro Nacional de Personas con Discapacidad (RNPCD) administrado por el Conadis.

