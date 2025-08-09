La madre de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, fue recibida con una pollada por los vecinos de Ancón con motivo de la supervisión que realiza de la inauguración de la cancha sintética en esta zona de Lima Norte. El trabajo lo ejecuta la fundación de su hijo, Inspired by KM, de la cual Lamari es una de las directoras.

En imágenes difundidas por Latina, se observa a madres de familia mientras preparan un tradicional platillo peruano. Por su parte, los menores agradecieron la ayuda recibida y expresaron su deseo de que el delantero francés visite el país, una posibilidad que su madre no ha descartado.

Residentes de Ancón agradecidos por la ayuda de la fundación de Kylian Mbappé

La presidenta de la olla común 'María Fe', en declaraciones para Latina, agradeció la ayuda recibida por la fundación de Kylian Mbappé, Inspired by KM, y expresó su deseo de que el futbolista francés visite el país, pues consideró que sería un gran espectáculo que el delantero del Real Madrid arribe a tierras peruanas.

Asimismo, una vecina de la zona comentó que la madre de Mbappé se animó a servir algunos platos de la olla común. “Es una persona muy humilde y se identifica con nosotras. Realmente necesitábamos su apoyo”, expresó con alegría.

¿Cuándo se fundó 'Inspired by KM', la fundación de Kylian Mbappé?

La fundación Inspired by KM, creada por Kylian Mbappé, fue constituida el 20 de enero de 2020. Esta asociación tiene como objetivo ayudar a niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad para que puedan reinsertarse en el futuro en el mundo laboral e impulsar sus proyectos personales.