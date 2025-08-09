HOYSuscripcion LR Focus

Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     
Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza
Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      
Sociedad

Mamá de Kylian Mbappé es recibida con polladas por vecinos de Ancón: madre del delantero del Real Madrid realizó campañas de ayuda social

Fayza Lamari, madre de Kylian Mbappé, tuvo un cálido encuentro con los vecinos de Ancón durante la supervisión de los proyectos que se vienen realizando por la fundación de su hijo 'Inspired by KM'.

La madre de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, fue recibida con polladas por residentes de Ancón.
| Foto: Composición LR/ Difusión/ Latina

La madre de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, fue recibida con una pollada por los vecinos de Ancón con motivo de la supervisión que realiza de la inauguración de la cancha sintética en esta zona de Lima Norte. El trabajo lo ejecuta la fundación de su hijo, Inspired by KM, de la cual Lamari es una de las directoras.

En imágenes difundidas por Latina, se observa a madres de familia mientras preparan un tradicional platillo peruano. Por su parte, los menores agradecieron la ayuda recibida y expresaron su deseo de que el delantero francés visite el país, una posibilidad que su madre no ha descartado.

Fundación de Kylian Mbappé llegó a Perú: construyó cancha sintética y está por finalizar un colegio

lr.pe

Residentes de Ancón agradecidos por la ayuda de la fundación de Kylian Mbappé

La presidenta de la olla común 'María Fe', en declaraciones para Latina, agradeció la ayuda recibida por la fundación de Kylian Mbappé, Inspired by KM, y expresó su deseo de que el futbolista francés visite el país, pues consideró que sería un gran espectáculo que el delantero del Real Madrid arribe a tierras peruanas.

Asimismo, una vecina de la zona comentó que la madre de Mbappé se animó a servir algunos platos de la olla común. “Es una persona muy humilde y se identifica con nosotras. Realmente necesitábamos su apoyo”, expresó con alegría.

'Cachete' Zúñiga, recordado goleador del Melgar, sorprendió al graduarse como abogado mientras es DT de un club en Tacna

lr.pe

¿Cuándo se fundó 'Inspired by KM', la fundación de Kylian Mbappé?

La fundación Inspired by KM, creada por Kylian Mbappé, fue constituida el 20 de enero de 2020. Esta asociación tiene como objetivo ayudar a niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad para que puedan reinsertarse en el futuro en el mundo laboral e impulsar sus proyectos personales.

