El exdelantero del Melgar se graduó con honores en la carrera de Derecho. | Foto: composición LR/América TV/Visión Sur Televisión

El exdelantero del Melgar se graduó con honores en la carrera de Derecho. | Foto: composición LR/América TV/Visión Sur Televisión

El exfutbolista peruano Ysrael Zúñiga ha vuelto a aparecer en las principales portadas tras destacar en su faceta académica al graduarse como abogado, mientras cumple actualmente con su función de director técnico del Bentín Tacna Heroica en la Liga 2 de 2025. Este logro académico del exdelantero del Melgar ha sido motivo de alegría para su familia y seres queridos, quienes le tomaron fotos para inmortalizar el grato momento.

Ysrael Zuñiga estudió en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP). Foto: Desde la Cancha Radio

¿En qué universidad estudió Ysrael Zuñiga para graduarse como abogado?

Luego de colgar los botines con el equipo de sus amores: el F.C. Melgar en 2018, y de marcar numerosos goles en el fútbol peruano, destacando en clubes importantes como Universitario, Sporting Cristal y Juan Aurich, Ysrael 'Cachete' Zúñiga, a sus 48 años, se graduó con honores en la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), sumando un título más en su vida, pero esta vez en su faceta como estudiante

El exjugador también ha venido desempeñando, a la par, sus funciones como entrenador del Bentín Tacna Heroica, un equipo que milita en la división de plata del fútbol peruano, donde su objetivo primordial es ascender a la primera división. Asimismo, el actual director técnico del club tacneño se encuentra llevando a cabo su formación con un Máster Internacional en Derecho Deportivo.

¿En qué otros equipos ha jugado el popular 'Cachete' Zúñiga?

Además de haber jugado en varios clubes peruanos, el exdelantero tuvo la oportunidad de emigrar al extranjero, donde jugó en México para el Cruz Azul Hidalgo, en Argentina en Estudiantes de La Plata, en Inglaterra en el Coventry City y en Turquía en el Bursaspor K.D.

En total, el 'Cachete' jugó en once equipos peruanos, pero donde más destacó fue en Melgar, marcando 117 goles y convirtiéndose en uno de los máximos ídolos del club arequipeño.