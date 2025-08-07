Fundación de Kylian Mbappé llegó a Perú: construyó cancha sintética y está por finalizar un colegio

La fundación de Kylian Mbappé, 'Inspired by KM', llegó al Perú y compartió imágenes de la cancha de fútbol que construyeron en sus redes sociales. | Foto: Composición LR/ Instagram de Inspired by KM

La fundación de Kylian Mbappé, 'Inspired by KM', llegó al Perú y compartió imágenes de la cancha de fútbol que construyeron en sus redes sociales. | Foto: Composición LR/ Instagram de Inspired by KM

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y de la selección francesa, no solo brilla en las canchas, sino también fuera de él. A través de su fundación ‘Inspired by KM’, lanzada en 2020, el exdelantero del PSG ha volcado su talento en una causa social. Su iniciativa, nacida dos años después de conquistar el Mundial de Rusia 2018, se centra en ofrecer formación a los niños de París, brindándoles oportunidades para un futuro mejor.

La fundación de Kylian Mbappé, ‘Inspired by KM’, ha llegado a Perú para brindar nuevas oportunidades a niños y jóvenes. Con el objetivo de fomentar su desarrollo tanto en el deporte como en el ámbito personal, la fundación ofrecerá herramientas y apoyo para que los jóvenes peruanos puedan alcanzar su máximo potencial, siguiendo el ejemplo de su fundador.

Fundación de Kylian Mbappé construyó cancha sintética en Perú

Al llegar a Perú, ‘Inspired by KM’ no solo sorprendió a todos con su compromiso social, sino que dejó una huella importante: construyó una cancha sintética para que los jóvenes peruanos puedan potenciar sus habilidades deportivas. Y como si fuera poco, está a punto de culminar la edificación de un colegio, asegurando que los niños cuenten con el mejor espacio para su educación. La noticia se dio a conocer a través de sus redes sociales, y fue compartida por Mbappé en su cuenta oficial de Instagram, dejando claro su impacto en la comunidad.

Kylian Mbappé resposteó las publicaciones de su fundación en su cuenta oficial de Instagram. Foto: Composición LR/ Instagram de Kylian Mbappé

Este es un gran hito, pues marca la expansión de la fundación más allá de Europa, acercando su misión a nuevas zonas del mundo. Con este paso, busca consolidarse como un espacio donde los jóvenes puedan no solo desarrollar sus habilidades deportivas, sino también crecer como individuos, empoderándolos a través del deporte. Este tipo de iniciativas no solo transforman vidas, sino que también promueven valores de disciplina, trabajo en equipo y superación.