Caos en Machu Picchu tras nuevo sistema de venta de boletos: turistas y locales hacen largas colas

El nuevo protocolo fue comunicado por Saúl Caipani, subgerente de Turismo de la Municipalidad de Machu Picchu, desde el 1 de agosto. Este buscaría la venta de entradas de forma presencial y rápida. 

No hay boletos disponibles hasta el sábado 9 para visitar el Patrimonio Cultural. Foto: Composición LR
No hay boletos disponibles hasta el sábado 9 para visitar el Patrimonio Cultural. Foto: Composición LR

Desde que comenzó agosto de 2025, se dispuso un nuevo sistema de venta de entradas presencial en el Santuario Histórico de Machu Picchu, ubicado la región del Cusco. En un inicio, este tenía el propósito de evitar demoras en el ingreso. No obstante, turistas y locales deben realizar largas colas y esperar por horas para adquirir un boleto.

Tal es el caso de una chilena, quien se formó en la fila, pero recibió una negativa: no hay entradas disponibles hasta el sábado 9 de agosto. En esa misma línea, se pronunció una ciudadana peruana: "Me indigna. (…) ¿Quién va a esperar hasta el día sábado? Hemos venido por las vacaciones", declaró a Latina.

Machu Picchu: no hay hospedajes y visitantes no ingresarán hasta el sábado

"Desde las diez y media [de la mañana] que llegamos corriendo a buscar hotel. De ahí, haciendo cola. Y estamos a las 6 de la mañana para que nos digan que no nos van a dar hasta el sábado", comentó otro visitante. Cabe destacar que, a la fecha, no existen alojamientos disponibles. Adicionalmente, se reportó que, en la estación de tren de Ollantaytambo, personas llegan sin haber conseguido pasaje y deben continuar esperando para viajar.

Al respecto, una trabajadora del Ministerio de Cultura informó lo siguiente: "Debido a la demanda que estamos teniendo aquí en el centro cultural, nosotros hemos iniciado la venta del subsiguiente día. Porque no podemos dejar a nuestros turistas durmiendo afuera o sin el poder visitar nuestra maravilla".

El nuevo protocolo de venta de entradas para ingresar a Machu Picchu

El nuevo protocolo de venta de entradas fue anunciado por Saúl Caipani, subgerente de Turismo de la Municipalidad de Machu Picchu, desde que comenzó agosto de 2025. El cambio dejó sin efecto la entrega de los pretickets y se difundió un enlace web para que los compradores corroboren la disponibilidad de boletos.

"Ya no les van a entregar ningún pre-ticket. La venta es directa con el DNI o el pasaporte. Esto, por favor, más que todo a todos los operadores turísticos y hoteles que van informando, tener presente este link y poder ingresar para poder dar una mejor información", expreso Caipani.

Es importante señalar que la Casa de la Cultura también vende las entradas en el horario de 6 de la mañana a 10 de la noche. Una de las cinco ventanillas funciona a disposición de personas adultas mayores, gestantes y personas con discapacidad.

