Ucayali es una de las regiones amazónicas que ha presentado mayor deserción escolar, según el Ministerio de Educación en el 2022. Sin embargo, esta problemática no fue impedimento para José Elmo Vía Malpartida, un maestro con más de 36 años dedicados a la docencia, creó la primera escuela de 'Aulas abiertas' revolucionando la enseñanza escolar a través de la digitalidad.

Antes de la pandemia por Covid-19 en el 2020, el concepto de educación virtual en el Perú era un término casi desconocido, pero para José Elmo, esta innovadora idea la había cocinado desde hace 18 años. "Desde el 2007, prácticamente, yo estaba enseñando virtual. En el 2012, presente el proyecto al Ministerio de Educación (Minedu), pero lo desestimó", recordó el docente.

Vía Malpartida nació en Oxapampa, creció en un hogar pobre y desde que falleció su padre, cuando era un niño, tuvo que hacerse cargo de los deberes del hogar. Trabajó y estudió para salir adelante, pero a los 19 años se convirtió en padre. "No había nadie quien nos guíe en la etapa de noviazgo. Embaracé a mi esposa a temprana edad", reflexionó.

"Quise innovar siempre en la educación"

A pesar de haber formado una familia joven, José Vía Malpartida tenía un sueño, quería innovar en la educación, aun cuando su proyecto 'Aula sin Paredes' fue rechazado. El docente ucayalino no se rindió y volvió a insistir, pero esta vez en grandes ligas. Ese mismo año, su propuesta fue tomada por la empresa tecnológica Microsoft, quien lo premió en la categoría de "Maestro innovador" del programa Educadores Innovadores de Microsoft (MIE).

Su visión y prácticas de enseñanza moderna mejoran la participación, creatividad y colaboración de los estudiantes en sus aulas de clases. Luego de elogiable reconocimiento por la corporación internacional, el Gobierno le donó una beca para que este se vaya a estudiar a España, donde aprendió el concepto de 'Aulas abiertas'. Una metodología que puso en práctica con alumnos de primaria y secundaría de Ucayali. Para el docente, "los niños y adolescentes han mejorado sus habilidades de comunicación, los padres se han involucrado en el desarrollo de sus hijos y los maestros han cambiado su perspectiva de enseñanza".

José Elmo incentiva a docentes de capacitarse voluntariamente para mejorar el sistema educativo de la región.

Educación digital en Ucayali

José menciona que siempre le preguntan ¿cómo hace para que sus alumnos aprendan tan rápido? Él les responde amablemente que la educación no tiene que ser estática, sino que esta tiene que ser cambiante para ver cuál le da resultado. Trabaja bajo su propio concepto "ensayo y error".

Es así como en el 2012, nace 'Aulas sin paredes', un plan diseñado bajo la necesidad de brindar clases a niños de 6.º grado que no podían o se les complicaba asistir a la escuela por la distancia. Según, el maestro innovador, durante ese año creo una plataforma que simulaba un aula virtual en el que sus alumnos podían ingresar para revisar los contenidos de las clases. También contaba con un servicio de mensajería en tiempo real, de acuerdo con el docente, era el WhatsApp de los alumnos.

Maestro peruano incluye la inteligencia artificial y el streaming como metodología educativa.

PUEDES VER: Minedu anuncia que implementarán nuevas modalidades de titulación para egresados

De España al Perú

José Elmo contó a La República que cuando fue a España adquirió el concepto de 'Escuelas abiertas', un sistema que permite que los colegios y universidades permanezcan abiertas los fines de semana con el propósito de promover el arte y el deporte en los niños y adolescentes.

"Los estudiantes no deben estar buscando a donde ir, aquí en el Perú, se debe abrir las escuelas los sábados y domingos, ya que cuentan con espacios recreativos como canchitas de fútbol o aulas para talleres de arte, música, de todas las áreas", sostuvo el docente que cuestiona la enseñanza tradicional, porque considera que los colegios no son espacios de temer.

Streaming e inteligencia artificial en las escuelas

"Las tareas no ayudan a los estudiantes, las tareas estresan a los niños", enfatizó José Elmo al ser consultado sobre su metodología de estudios digital. Su esposa y él, son docentes hace más de 30 años en Ucayali, siempre enseñaron a niños y un día les propusieron abrir una escuela para implementar modelo educativo digital en beneficio de los estudiantes.

Al consultarle si tenía un plan educativo para su escuela, José Elmo respondió que no, porque la forma de enseñar es cambiante y que él siempre pone a prueba las diversas estrategias que la tecnología renueva. Por ello, en las clases implementó la inteligencia artificial para ser aplicada a la producción de contenidos. Es decir, los alumnos crean guiones interactivos de historia, antropología y ciencia. Considera que los alumnos han mejorado su disciplina creando contenidos, porque trabajan en equipo.

Esta historía tendría un final feliz si es que el gobierno hubiese aceptado escuchar a José Elmo en el 2012, pero su trabajo no quedó frustrado ante la necedad de nuestras autoridades, ya que él incentiva a otros maestros a "tener voluntad" de aprender nuevas enseñanzas, porque "no necesitan del gobierno". "No solo en la región Ucayali hay personas como yo, hay en todas las regiones, personas que queremos que la educación salga adelante. A nuestros gobernantes no les interesa este tema, ellos prefieren construir carreteras, porque eso les da plata", comenta decepcionado. Finalmente, entona su voz afligida pidiendo que la educación en el Perú mejore, "porque esto forma personas".

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.