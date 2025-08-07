HOY

Sociedad

Vacaciones medio año: en esta fecha terminará el descanso de escolares, según el calendario de Minedu

El periodo de descanso de dos semanas se implementó de manera uniforme en todos los colegios nacionales, lo cual permitió a los estudiantes un merecido descanso antes de retornar a clases.

Las vacaciones escolares están próximas a culminar. Foto: Composición LR
Las vacaciones escolares están próximas a culminar. Foto: Composición LR

Las vacaciones de medio año en el Perú están a punto de terminar en todas las instituciones educativas. Este receso, que empezó a fines de julio del 2025, culminará durante los primeros días de agosto, según el cronograma del Ministerio de Educación (Minedu). Cabe resaltar que este periodo de descanso se implementó de manera uniforme en todos los colegios a nivel nacional.

Durante estas dos semanas, los estudiantes disfrutaron de un merecido descanso para luego continuar con las clases continuas hasta el fin del periodo del 2025, tal como lo establece la Resolución Ministerial N.° 556-2024-Minedu.

En esta fecha terminan las vacaciones escolares de medio año

Las vacaciones escolares, que tuvieron como inicio el 28 de julio en el marco de las Fiestas Patrias, tienen previsto culminar este viernes 8 de agosto para así dar continuidad al cronograma establecido por el Ministerio de Educación (Minedu). Cabe resaltar que durante esta etapa los docentes realizaron tareas administrativas y planificaron las siguientes sesiones pedagógicas de lo que resta del 2025.

El fin de las vacaciones de medio año corresponden al cronograma del año escolar 2025 dispuestos por el Ministerio de Educación. Recordemos que este descanso se dio durante el tercer bloque de semanas de gestión desde el 28 de julio al 8 de agosto.

¿Cuándo terminará las vacaciones en los colegios privados?

En cuanto a los colegios privados, el Ministerio de Educación (Minedu) dispuso que dichas instituciones determinen sus fechas de inicio de las vacaciones. Por ello, dependiendo de cuándo inició su receso, el fin del mismo será dos semanas después, de acuerdo al cronograma establecido.

De igual forma, se debe reprogramar cualquier día no laborable o perdido con las actividades de gestión o pedagógicas, sin que se extienda en el horario habitual de clase. Cabe precisar que dichas modificaciones deben estar registradas en el Plan Anual de Trabajo y ser debidamente comunicadas a los alumnos.

Conoce la calendarización del año escolar 2025

BloquesDuraciónFecha de inicio y fin
Primer bloque de semanas de gestión2 semanas03/03 al 14/03
Primer bloque de semanas lectivas9 semanas17/3 al 16/05
Segundo bloque de semanas de gestión1 semanas19/05 al 23/05
Segundo bloque de semanas lectivas9 semanas26/05 al 25/07
Tercer bloque de semanas de gestión2 semanas28/07 al 08/08
Tercer bloque de semanas lectivas9 semanas11/08 al 10/10
Cuarto bloque de semanas de gestión1 semanas12/10 al 17/10
Cuarto bloque de semanas lectivas9 semanas20/10 al 19/12
Quinto bloque de semanas de gestión2 semanas22/12 al 31/12

