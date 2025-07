Frente a los insultos del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, contra la presidenta de la Red de Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho, Abilia Ramos, esta respondió para exigir respeto. El burgomaestre la calificó de “mentirosa, asesina y ladrona”, luego de que ella denunciara, hace dos semanas, la entrega de sangrecita de pollo en pésimo estado por parte de una concesionaria vinculada a la Municipalidad Metropolitana.

En declaraciones a La República, Ramos rechazó tajantemente los agravios y defendió su labor. Desde la olla común Nueva Esperanza del Perú, aclaró que su organización no responde a ninguna ideología política. “Usted me acusó de algo que yo no soy. Le pido que me respete y se retracte ante mi persona por lo que no soy. Usted lo ha dicho públicamente. Usted no me conoce a mí, no ha venido a mi ollita”, expresó.

Ollas comunes rechazan insultos y cuestionan cifras sobre anemia

Tras denunciar la entrega de sangrecita de pollo en mal estado, Abilia Ramos explicó que en el grupo de WhatsApp que mantiene con representantes de las ollas comunes de San Juan de Lurigancho ya se había alertado del mal olor del producto, por lo que muchas decidieron no usarlo. Días después, acudió personalmente a verificar las condiciones. “Vine a ver en qué estado estaba la sangrecita porque yo soy fiscal en mi ollita, y debo revisar los productos que llegan de la MML y del distrito. (...) Les consulté si lo iban a consumir y me dijeron: ‘No, porque está apestando’”. Debido al fuerte olor y el peligro, decidieron desecharla.

Luego de estas denuncias, el alcalde Rafael López Aliaga se pronunció durante un acto oficial en Puente Piedra: “Una olla común que estamos localizando, que es politizada y está ligada a una señora de izquierda, mentirosa, asesina y ladrona, una olla dice que huele mal, pero el resto de ollas la usa. Estoy viendo lo que se puede hacer”, afirmó. Además, aseguró que la distribución del producto cuenta con sustento técnico y forma parte de una política nutricional. “La anemia la estamos bajando, cosa que no ha hecho ningún gobierno municipal, de 60% a 30%, con esto de darle sangrecita a la gente que necesita, vamos a bajarla a 10%”, sostuvo.

Tras las declaraciones de burgomaestre, la Red de Ollas Comunes de Lima emitió un pronunciamiento rechazando los calificativos dirigidos a Ramos y cuestionaron las afirmaciones del alcalde sobre supuestos logros en la lucha contra la anemia infantil. “Expresamos nuestra extrañeza frente a las declaraciones del alcalde que, sin respaldo técnico, afirma que gracias a su gestión se ha reducido la anemia en Lima Metropolitana, ‘de 70% a 30%’”, señalaron.

Abilia exige respeto y denuncia entrega de alimentos en mal estado

Bajo ese contexto, Abilia reiteró que su intención nunca fue generar polémica, sino denunciar una situación real: la entrega de alimentos en mal estado. “Nosotros no estamos en contra de recibir alimentos de buena calidad. Siempre haré la denuncia si entregan alimentos de mala calidad. No por ser pobres nosotros vamos a recibir cualquier cosa. Lo único que hice fue hacer la denuncia porque llegó en condiciones inaceptables”.

En respuesta directa al alcalde de Lima, lo invitó a conocer de cerca el trabajo que realizan las ollas comunes: “Yo lo invito, también le invité a cocinar en la misma municipalidad la sangrecita. Si no es así, usted venga acá a la ollita y conozca cuántas personas comen acá, y con usted cocinar la sangrecita para ver en qué estado está”.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real