Gestión de Rafael López Aliaga contrata a dedo cuatro óperas por más de 3 millones de soles

La Municipalidad de Lima contrató de manera directa a la productora Tutuma Producciónes S.A.C por S/ 3 millones 200 mil para llevar a cabo la temporada de óperas y zarzuelas 2025, que se desarrollará en el Teatro Municipal de Lima.

Según información del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la productora será la encargada de brindar el servicio de producción de eventos para el desarrollo de esta temporada internacional.

En el detalle del proceso de selección se revela la contratación de la ópera La Traviata para que se presente el 6 8 y 10 de agosto de 2025.

De igual forma la ópera Carmen para que brinde su servicio el 29 y 31 de agosto; así como el 2 de setiembre. Además, se registran las presentaciones de ópera Enfant Et Les para los días 10,12 y 14 de setiembre; mientras que la ópera Ollanta 5,7 y 9 de noviembre.

Servicio contratado por la MML está sobrevalorado, según exministro de Cultura

El contrato también contempla que la productora estará a cargo de múltiples aspectos técnicos y artísticos, incluyendo la transcripción musical, dirección de coro y orquesta, dirección musical, escenografía, utilería, vestuario, ensayos y accesorios, según se detalla en los términos de referencia a los que accedió La República.

Este medio se comunicó con el exministro de Cultura, Alejandro Salas, quien adelantó que el servicio se encuentra sobrevalorado y que no se ajusta a la realidad del mercado.

En esa línea criticó que la gestión de Rafael López Aliaga se caracterice por realizar contrataciones a "dedo", por lo que recomendó que la Contraloría investigue el proceso.

"Eso no se ajusta a la realidad del mercado. Es demasiado exagerado para los días que están contratando. La Contraloría tiene que observar el proceso, porque no ha habido un estudio de mercado. La gestión de Aliaga se está acostumbrando a realizar contrataciones de manera directa; él dice que es por la burocracia, pero eso no es lo correcto. (...) Es un monto sobrevalorado", declaró el exministro.