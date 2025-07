¿Cómo exigir el reconocimiento de paternidad en Perú y qué hacer si el padre evade la manutención?

Al llegar al mundo, todo niño tiene derecho a tener una identidad, pero ¿qué sucede cuando una pareja tiene un bebé y el padre no quiere reconocer a su hijo? En esos casos, Rodrigo Rosales Santiago, abogado procesalista, especialista en procesos de familia, indicó para La República que existen vías para que la madre puede exigir el reconocimiento de la paternidad.

“Si dentro de un vínculo extramatrimonial nace un menor, tengo la posibilidad, en el marco de mi derecho como progenitora, de pedir la filiación de la persona con quien tuve relaciones sexuales y, producto de ello, nació el niño. Se puede solicitar una demanda de filiación extramatrimonial para que por vía judicial se declare que el niño que ha nacido tenga el reconocimiento del padre. Para ello, se considera a la prueba de ADN”, explicó.

¿Cuáles son los pasos legales para demandar el reconocimiento de paternidad en Perú?

En conversación con La República, Lorena Meza, especialista en Derecho De Familia, detalló, con base en la Ley 30628, que la persona que desea que su hijo sea reconocido puede acudir al Juzgado de Paz Letrado de su localidad para demandar el reconocimiento judicial de paternidad.

“Para esto, lo que debe estar sucediendo es que hay un menor de edad que no es reconocido y que, a pesar del requerimiento al padre biológico, este se niega a reconocerlo. En este caso, la madre recurre al juzgado ante esta negativa del progenitor”, detalló.

Asimismo, indicó que el Juzgado de Paz Letrado exige la partida de nacimiento del menor expedido por el Reniec (original, actualizada, con una antigüedad no mayor a tres meses), donde se pueda evidenciar que no existe reconocimiento del padre en tal documento. Además, la madre demandante deberá adjuntar la copia de su DNI e indicar la dirección del demandado, para que allí se le pueda notificar la demanda, donde se le concederá un plazo de 10 días para que pueda oponerse a esta filiación o reconocimiento.

¿Qué sucede si el padre se niega a someterse a una prueba de ADN?

Meza indicó que, si el demandado contesta la demanda y se opone en ese plazo de 10 días (al reconocimiento del niño), ofreciendo como prueba el practicarse la prueba de ADN, el juez citará una audiencia para hacer la prueba de ADN al padre, a la madre y al niño. Pero si no contesta la demanda en ese tiempo y no dice nada al respecto, según la ley de filiación extramatrimonial, el juez declarará que el demandado es el padre biológico del menor.

“Si tú te opones dentro del procedimiento, pero no te haces la prueba, se declara judicialmente que efectivamente el niño tiene ese vínculo filial (…). La norma te dice que el obligado de pagar la prueba de ADN es el demandado. No obstante, la parte demandante, que es la madre, podría asumir esta posición (…). Si se declara el entroncamiento familiar, el padre, además del vínculo filial, tendrá que pasar una pensión alimenticia”, coincidió Rosales Santiago.

Para una denuncia por reconocimiento de paternidad, la madre debe acudir al Juzgado de Paz Letrado. Foto: Difusión.

¿Cuánto tiempo puede durar un proceso de filiación?

Tanto Meza como Rosales coincidieron en que el proceso de filiación extramatrimonial podría durar entre 9 y 12 meses. La especialista en Derecho De Familia agregó que, dentro de la demanda de filiación extramatrimonial, la demandante puede solicitar como una pretensión accesoria, la manutención.

“Esto quiere decir que una vez que el juez, luego de meritar las pruebas, declare que el menor es hijo del demandado, podrá también pronunciarse sobre una pensión de alimentos. Es por ello que, en la demanda de filiación, además de adjuntar las pruebas que mencioné anteriormente, debe agregar la madre todo documento, recibo, constancia de los gastos que efectúe en el menor para permitir que una vez que se declare la paternidad, el juez pueda determinar una pensión alimenticia a favor del menor”, sostuvo.

Acciones legales si el padre evade el pago de la pensión de alimentos

Meza refirió que se deben tomar una serie de pasos si el padre no cumple con la pensión de alimentos. En primer lugar, verificar que el menor haya sido reconocido. Si no es el caso no se puede solicitar la demanda por alimentos, es por ello la importancia de la filiación o del reconocimiento de paternidad, porque si no está reconocido el niño no se va a poder solicitar.

“Si está reconocido y el padre se niega a dar una pensión alimenticia, lo que puedo hacer es tratar de comunicarme con el padre para solicitarle una pensión de manera extralegal a través de un correo, un WhatsApp, una llamada o cualquier otro medio. Si a pesar de ello, el progenitor se niega a dar alimentos ya tendría que pensar en asistir a un centro de conciliación para invitarlo a un proceso conciliatorio, donde podamos llegar a una conciliación o también la vía judicial”, detalló.

Aunque la conciliación no es prerrequisito para poder entablar una demanda judicial. Es decir, por más que la madre no haya invitado a la otra parte a conciliar puede directamente demandar ante el Juzgado de Paz Letrado. Sin embargo, la especialista en Derecho De Familia sugirió intentar primero un proceso conciliatorio debido a que este ofrece ventajas como ahorrar tiempo, dinero y desgastarse mucho menos emocionalmente.

“El proceso judicial es más largo, que puede durar desde 6 meses, que es lo más rápido y no tan común, hasta 18 meses. Varía de acuerdo a la defensa de la otra parte, al lugar de la otra parte. A veces hay procesos en los que la parte demandada está en otro país, incluso que maneja otro idioma. Incluso hay juzgados más rápidos y más lentos”, añadió.

