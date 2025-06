El 22 de enero de 2025, un juez del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, dictó sentencia condenatoria contra Luis Gamarra por omisión a la asistencia familiar, un delito que castiga a quienes no cumplen con la obligación de proporcionar alimentos establecidos. Este fallo afectó a sus hijos, quienes fueron representados por su madre. Sin embargo, Gamarra apeló la decisión y argumentó que no se tomaron en cuenta las transferencias realizadas a través de Yape.

En la resolución número veintitres, se estableció que Gamarra no cumplió con su obligación de prestar los alimentos establecidos por una resolución judicial. Este tipo de penal tiene como fin de garantizar el derecho de los menores a recibir la manutención para su desarrollo, asegurando su bienestar e integridad. Como consecuencia, se le impuso una pena privativa de libertad suspendida por un año, además de la obligación de pagar S/ 26.988.74 por pensiones alimenticias devengadas y S/ 2.527.00 por concepto de reparación civil, lo que suma un total de S/ 29.515.74.

Peruano enviaba propinas a sus hijos a través de Yape

De acuerdo con la resolución publicada por la LP Pasión por el Derecho, se detalló que el 24 de enero de 2025, Gamarra presentó un recurso de apelación, solicitando la revocación de la sentencia condenatoria. El imputado argumentó que no se habían considerado los pagos parciales correspondientes a las personas alimenticias devengadas. Dichas cuotas, por un monto total de S/ 3.800.00, fueron respaldados por actas de transacciones extrajudiciales.

El 9 de mayo de 2025, según resolución, se llevó a cabo la audiencia de apelación de forma virtual ante la Primera Sala Penal Superior de La Libertad. Durante la audiencia, participaron el imputado y su abogado, argumentaron que debían descontarse de la deuda los pagos parciales por un total de S/ 3.800, solicitando la modificación de la sentencia. Por su parte, la fiscal superior no se opuso a la aceptación de estos depósitos.

La sentencia condenatoria de primera instancia ya había sido ratificada en cuanto a la comisión del delito de omisión a la asistencia familiar. Sin embargo, el apelante cuestionaba el monto de las pensiones alimenticias, que había sido fijado en S/ 26.98874. Argumentó que se debía descontar los pagos parciales que ya había realizado. La Sala Penal Superior verificó que estas contribuciones, por S/ 3.800.00, eran un hecho aceptado por ambas partes y corroborado con las pruebas documentales correspondientes. Por lo tanto, se decidió que se debía proceder con la modificación solicitada en este extremo de apelación.

Sala Penal Superior rechaza pagos adicionales de S/ 800 solicitados

El recurrente también solicitó que se considerara como pago a cuenta un monto adicional de S/ 800.00, correspondiente a diversas transferencias realizadas entre abril y octubre de 2024. No obstante, la fiscalía consideró que estos ingresos no cumplían con la naturaleza jurídica de las pensiones alimenticias, ya que fueron calificados como gastos no esenciales, como "propinas" para la compra de hamburguesas. En ese sentido, la Sala Penal Superior estuvo de acuerdo con la fiscalía, concluyendo que estas aportaciones no se ajustaban a lo estipulado por el juzgado.

Por lo tanto, la Sala Penal Superior decidió confirmar la sentencia condenatoria, con la modificación en cuanto al monto de la pensión alimenticia devengada. El monto se redujo a S/ 23,188.74, tras descontarse los pagos parciales por S/ 3,800.00. Además, en cumplimiento del artículo 497.3 del Código Procesal Penal, se determinó que no se impondrían costas en segunda instancia a cargo del imputado, por haber tenido razones serias para intervenir en el proceso.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.