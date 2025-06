Absuelven a esposo de ministra de la Mujer tras pérdida de donaciones valorizadas en S/598 mil

Un reportaje difundido por el dominical Panorama este domingo 15 de junio reveló un grave caso de presunto encubrimiento en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que involucra directamente a la ministra Fanny Montellanos Carbajal y a su esposo, Eduardo Rodríguez Paz, quien también labora en la misma entidad pública.

Rodríguez, en su calidad de jefe de almacén del MIMP, fue señalado como el supuesto responsable de la pérdida de 358.003 prendas de vestir, entre polos, medias, calentadores, trusas, brasieres, guantes y panties, que habían sido incautadas por la Sunat y donadas al ministerio para ser distribuidas entre las poblaciones más vulnerables del país.

El valor económico de las prendas desaparecidas asciende a S/598.955, según el propio informe de la Secretaría Técnica del ministerio, que concluyó: "No habría controlado todas las acciones del almacén del Ministerio de la Mujer para la recepción y almacenaje de bienes donados por la SUNAT". "La conducta desplegada por el servidor Eduardo Rodríguez Paz es una manifestación de negligencia en el desempeño de funciones".

MIMP: Absolvieron al esposo de la ministra Montellanos

La investigación recomendó una suspensión de 30 días, pero Rodríguez fue absuelto de toda responsabilidad por el área de Recursos Humanos y la Secretaría General del MIMP, ambas dirigidas por funcionarios designados por su esposa, la ministra Montellanos. Este detalle generó fuertes sospechas de que hubo una intervención directa para evitar una sanción.

Durante el reportaje, el periodista Brian Matías abordó a Eduardo Rodríguez en la vía pública, obteniendo como respuesta una actitud hostil y evasiva. En lugar de explicar su situación, Rodríguez reaccionó con insultos: "Oye, ¿qué te pasa?, ¿estás huevón tú, qué tienes?"

"No me jodas a mí, qué tienes…" "No te voy a decir nada, eso estará en investigación…"

Cuando se le preguntó si había hablado con su esposa sobre su absolución, Rodríguez evadió el tema y cerró la puerta del lugar donde se encontraba. A pesar de que los documentos oficiales lo sindican como el encargado de los bienes desaparecidos, insistió: "Yo no tengo ninguna investigación, hermano". "No soy el encargado de eso".

Fanny Montellanos no brindó declaraciones sobre el caso

A su vez, el equipo de Panorama intentó recoger la versión de la ministra Montellanos, pero ella se negó a declarar, ignorando reiteradamente las preguntas sobre si tuvo algún tipo de influencia en la decisión administrativa que exculpó a su esposo. Ante la insistencia de la prensa, simplemente no bajó la luna de su vehículo y se retiró sin emitir una palabra, según el reportaje.

El reportaje reflejó que mientras la ministra Montellanos aparece en actividades públicas entregando ropa y motobombas en zonas necesitadas, decenas de miles de prendas desaparecieron sin explicación alguna. Todas estaban bajo custodia del área dirigida por su esposo, quien además firmaba mes a mes la conformidad de que los bienes estaban completos. A la fecha, no hay un solo responsable del hurto, pese a que los indicios apuntan a una cadena de omisiones y favorecimientos dentro del propio ministerio.