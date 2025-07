Marcha blanca del tren Lima-Chosica es inviable para julio: faltan permisos, medidas de seguridad y una adenda

Si bien el alcalde Rafael López Aliaga está empecinado en que antes de 28 de julio debe empezar la marcha blanca de los primeros trenes que, en unos días, llegarán al Callao desde California (EEUU), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) han salido al frente y han aclarado que aún faltan permisos, medidas de seguridad y una adenda para que se ejecuten dichas pruebas del futuro tren Lima-Chosica.

El presidente de la ATU, David Hernández, manifestó que hoy no existen condiciones de seguridad ni de operatividad para que comience una marcha blanca, tal como lo ha explicado técnicamente el titular del MTC, César Sandoval. “Para que los trenes circulen, hay que cumplir exigencias que aún no se han cumplido”, señaló.

Agregó que la línea férrea, concesionada, actualmente, para la operación del Ferrocarril Central Andino, cuenta con diversos cruces en sectores urbanos, por lo que es necesario tener obras de seguridad y pasos peatonales para evitar accidentes.

Eso mismo advirtió el arquitecto Daniel Maguiña, experto en proyectos ferroviarios, quien afirmó que los trenes donados por la empresa estadounidense Caltrain no pueden operar aún en Lima porque hace falta una infraestructura adecuada. “En la zona de concesión, solo existe una vía de ida y vuelta; además no hay señalización actualizada ni estaciones funcionales para los pasajeros”, sostuvo.

Aclaró que en algunos sectores, como Chaclacayo o Ñaña, el tren pasaría por cruces vehiculares y peatonales, por lo que deben instalarse sistemas de control o pasos elevados. “Siendo prudentes, la marcha blanca debería darse a fin de año y en un recorrido corto”, aseguró tras señalar que el proyecto completo recién podría operar en cuatro años, siempre y cuando se tenga la infraestructura en buenas condiciones.

Faltan permisos y adenda

Pero no es el único problema. Fuentes del MTC detallaron a La República que las 20 locomotoras y los 93 vagones que arribarán entre el 10 y 12 julio al puerto del Callao aún no cuentan con la Certificación de Habilitación Ferroviaria, la cual es emitida por ese sector. Sin ese documento, la marcha blanca es solo una pretensión.

“Lo que pasa es que el tren Lima-Chosica pasará por la misma vía del Ferrocarril Central Andino, cuya empresa Ferrovías Central Andina, tiene autorización para realizar transporte de pasajeros y mercancías. Sin embargo, el material rodante, en este caso los trenes de Caltrain, necesita de la certificación correspondiente, que aún no ha sido otorgada”, explicaron.

Las fuentes del MTC también reiteraron lo dicho por el ministro al precisar que aún no conocen si ya existe un cronograma o un plan con plazos para concretar el proyecto completo del tren Lima-Chosica.

Estos detalles no han sido entregados por la Municipalidad de Lima, a pesar de que, en mayo último, la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC le envió un oficio, con carácter de urgencia, al alcalde López Aliaga.

En ese documento, le pedían sustentar el estado actual, a nivel técnico y operativo, de los trenes y sus repuestos; así como presentar la auditoría técnica realizada a los mismos. Además, le solicitaban cronogramas de arribo, historiales y fichas de mantenimiento, y registro de reparaciones. No obstante, nada de eso se remitió.

A esa traba se suma que la empresa Ferrovías Central Andina ha propuesto firmar una adenda al contrato de concesión para acondicionar adecuadamente las vías y el entorno de los paraderos antes de la operación del tren Lima-Chosica. “Esta propuesta (que debe ser evaluada por el MTC, el Ositrán, la Contraloría y el MEF) no ha sido cerrada y el responsable de la operación no ha reportado actividad alguna”, señaló el presidente de la ATU.

“Los pasos técnicos no pueden obviarse. El modelo de adenda ya ha sido propuesto, pero aún no ha sido firmado. Solo después de ello, deben ejecutarse las inversiones. Mientras no existan las obras de infraestructura que garanticen la seguridad, no se puede hablar de un desplazamiento seguro”, aseveró el funcionario.

Respuesta del municipio de Lima

Tras la postura del ministro de Transportes, el alcalde Rafael López Aliaga afirmó que la marcha blanca del tren Lima-Chosica “se dará de todas maneras” antes del 28 de julio. Es más, amenazó que, de no darse, promoverá una movilización hacia la sede del MTC.

Este martes, el municipio también respondió que los puentes que se encuentran en la zona de la vía férrea, entre el Cercado y Chosica, han sido previamente verificados y cumplen con la altura necesaria para que los trenes puedan circular por debajo de ellos sin problemas. Sin embargo, especialistas no opinan lo mismo.