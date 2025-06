López Aliaga desafía al MTC y dice que marcha blanca de tren Lima-Chosica será en julio: “Si no hay, habrá protesta”

Asumió una postura de rebeldía. El alcalde Rafael López Aliaga desafió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y afirmó que la marcha blanca de los trenes donados por la empresa estadounidense Caltrain se realizará sí o sí antes de 28 de julio.

Dijo estas declaraciones un día después de que el ministro de Transportes, César Sandoval, descartara dicha fase de pruebas porque el proyecto no tiene obras terminadas, ni iniciadas, en referencia a que faltan habilitar aún dos nuevos rieles, cuatro estaciones y 13 paraderos que, además, deben interconectarse con la Línea 1 y 2 del Metro; así como con el Metropolitano.

“Si no existe una obra concluida, no existe una marcha blanca. Además se debería firmar una adenda de ampliación (con la compañía del Ferrocarril Central Andino, que es concesionaria de la vía)”, aclaró el viernes el ministro de Transportes.

Pues bien, desde San Juan de Miraflores, el alcalde de Lima respondió este sábado que “de todas maneras” en julio próximo se desarrollará la marcha blanca del ferrocarril Lima-Chosica luego del arribo al Callao de los primeros trenes. “He suspendido mi viaje a Sevilla porque un ministro declara que el tren no va. Pero si van a politizar (el tema), vamos a responder políticamente”, amenazó.

López Aliaga agregó también que se reunirá con el ministro Sandoval; aunque indicó que “si pone trabas” a la marcha blanca promoverá una marcha hasta la sede principal del MTC, en el Cercado de Lima.

“Voy a hablar con este ministro, pero si comienza a poner trabas, hay que hacerle una marcha hasta el MTC. Hay que llenar el MTC de gente que sí quiere tren, sí quiere libertad, que sí quiere progreso, que sí quiere calidad de vida”, señaló.

Finalmente, sostuvo que sí se puede realizar la marcha blanca antes de 28 de julio, por lo que no encuentra razones para no hacerlo. No obstante, no mencionó nada sobre que aún faltan acondicionar dos nuevos rieles y estaciones. “Sí se puede (hacer), pero que no nos agarren de idiotas”, dijo fiel a su estilo.

Especialista lo desmiente

Sin embargo, el arquitecto Daniel Maguiña, quien es conocedor de proyectos ferroviarios, manifestó que los trenes de López Aliaga no pueden operar aún porque hace falta una infraestructura adecuada. Explicó que en la zona de concesión por donde pasaría el ferrocarril Lima-Chosica solo existe una vía de ida y vuelta; además que no cuenta con señalización moderna ni estaciones funcionales para los pasajeros.

"No se ha realizado un estudio actualizado sobre la situación real de los rieles. Se están trayendo locomotoras, vagones y repuestos, pero no hay nuevos rieles, ni sistemas de control, ni pasos a desnivel. En pocas palabras se ha asegurado el material rodante, pero no el sistema ferroviario", afirmó.

Consideró además que se tiene que haber un proyecto integral considerando que el entorno del trazo del ferrocarril ha sufrido cambios. "En lugares como Ñaña, Chaclacayo o Huampaní, el tren pasaría por cruces donde los autos y los peatones transitan. Si no se implementan sistemas de control o pasos elevados, el tren deberá detenerse en cada cruce, o peor aún puede aumentar el riesgo de accidentes", aseguró.