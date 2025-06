MTC desmiente marcha blanca del tren Lima-Chosica: “Sorprende que lo anuncien cuando no hay ni una obra iniciada”

Ministro de Transportes señala que no hay acuerdo para marcha blanca del tren.

Ministro de Transportes señala que no hay acuerdo para marcha blanca del tren.

El ferrocarril Lima-Chosica sin rumbo ni planificación. Desde Cusco, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, se mostró sorprendido de que el alcalde Rafael López Aliaga haya anunciado la próxima marcha blanca de los trenes donados por la empresa estadounidense Caltrain cuando ni siquiera se tiene una obra concluida ni iniciada.

La respuesta del ministro se da luego de que el burgomaestre de Lima señalara que los primeros trenes llegarían al Callao, entre el 10 y 12 julio, provenientes de California (EEUU) para después entrar en marcha blanca a más tardar el 28 de julio, según su deseo.

“La marcha blanca se da semanas antes de que la obra esté concluida para ver qué desperfectos u observaciones se deben corregir, pero me sorprende que se hable de ello cuando no hay una obra terminada ni iniciada, ni siquiera”, afirmó el ministro a La República.

El titular del MTC respondió también que tanto su sector como la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) le han enviado un oficio a la Municipalidad de Lima para seguir conversando sobre la implementación de los trenes de 40 años de antigüedad. Sin embargo, dijo que hasta el momento no han recibido una respuesta para ver cómo se puede encaminar el proyecto.

“El alcalde se reunió con mi antecesor (Raúl Pérez-Reyes), pero solo hubo conversaciones, no se llegó a conclusiones ni acuerdos. En mi gestión, aún no hay gestiones aún”, precisó.

Sandoval manifestó además que aún existen diversas interrogantes sobre el proyecto anunciado con bombos y platillos por Rafael López Aliaga. “Para que se pueda concretar la aspiración que tiene el alcalde con respecto a los (20) trenes y (93) vagones que está trayendo desde EEUU, urge que conozcamos, primero, si lo va a hacer el municipio como obra suya, si ya cuenta con un expediente técnico, un plan a ejecutar; así como si ya tiene plazos y cronogramas”, explicó.

Proyecto en pañales

Indicó que, si la Municipalidad de Lima no puede ejecutar el proyecto, este deberá ser asumido por el MTC, para lo cual se tendría que firmar una adenda de ampliación con la compañía del Ferrocarril Central Andino, que es concesionaria de la vía. “Eso requerirá revisar técnicamente el documento e incorporar especificaciones técnicas, requisitos y estudios para hacer el proyecto. La firma demoraría menos de un año”, aseguró.

El ministro aclaró que el ferrocarril Lima-Chosica está en pañales para una marcha blanca porque se necesita instalar dos rieles, cuatro estaciones y 13 paraderos que, además, deben interconectarse con la Línea 1 y 2 del Metro; así como con el Metropolitano. “Por eso reitero, si no existe una obra concluida, no existe una marcha blanca. Todo esto debe ser un proceso organizado, planificado, coordinado y de acuerdo con la norma vigente”, dijo.

Experto advierte falta de trabajos

La postura del titular del MTC es similar a la del arquitecto Daniel Maguiña, quien es conocedor de proyectos ferroviarios. Él afirmó que los trenes de López Aliaga no pueden operar aún porque hace falta una infraestructura adecuada. Por ejemplo, explicó que en la zona de concesión por donde pasaría el ferrocarril Lima-Chosica solo existe una vía de ida y vuelta; además que no cuenta con señalización moderna ni estaciones funcionales para los pasajeros.

"No se ha realizado un estudio actualizado sobre la situación real de los rieles. Se están trayendo locomotoras, vagones y algunos componentes adicionales, como repuestos, pero no hay nuevos rieles, ni sistemas de control, ni pasos a desnivel. En pocas palabras se ha asegurado el material rodante, pero no el sistema ferroviario", aseveró.

Maguiña consideró que se debe presentar un proyecto integral teniendo en cuenta que el entorno del trazo del ferrocarril ha sufrido cambios. "En zonas como Ñaña, Chaclacayo o Huampaní, el tren pasaría por cruces donde los autos y los peatones transitan. Si no se implementan sistemas de control o pasos elevados, el tren deberá detenerse en cada cruce, o peor aún puede aumentar el riesgo de accidentes", sostuvo el especialista.

Precisamente, un aspecto que causa preocupación es qué pasará con los trenes de Caltrain a la altura del puente Los Ángeles, en Chaclacayo, ya que al ser de dos pisos podrían colisionar con la antigua estructura.

"Estas situaciones están ocurriendo porque Rafael López Aliaga busca mostrar que está haciendo obras, proyectos, porque ya está en campaña para las elecciones presidenciales. Si no es eso, no se entiende por qué el apuro", opinó el exregidor de Lima, Carlo Ángeles.