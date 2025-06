En el distrito de Villa María del Triunfo, los vecinos de Nueva Esperanza, día a día, enfrentan el lodazal de una obra paralizada en la avenida Unión debido a las fuertes lluvias en Lima. Desde hace 4 meses, la Municipalidad Metropolitana de Lima inició la obra con la finalidad de incorporar tuberías en el sector. Sin embargo, los residentes revelaron que los obreros solo dejaron montículos de tierra para cubrir el trabajo realizado.

Cabe destacar que Nueva Esperanza no contaba con tuberías, pistas, canales de desagüe hasta que la MML dispuso la obra. Actualmente, la vía es una importante conexión con Pachacámac y atraviesa alrededor de 23 asentamientos humanos. "Nosotros sufrimos. Los que más sufren son los niños y las personas de tercera edad", declaró un vecino a la prensa local.

Obra abandonada en VMT ha empeorado con las fuertes lluvias

Frente a ello, los habitantes del sector se ven obligados a utilizar como implemento diario un par de botas para cruzar el lodo. Tal es el caso de los estudiantes del colegio San José Obrero del Cenepa. "Cuando vino Rafael López Aliaga, dijo 'va a ser país potencia'. Nos dijo que iba a hacer el asfaltado de la pista de acá", comentó el residente.

"Estamos muy incómodos. Nosotros vivimos ya años en esta situación. Por el trabajo de Sedapal, se ha movido la tierra. Cuántos niños se han caído. (…) Ahora la municipalidad se compromete a apoyarnos. Trae desmontes, lo disimula y lo mismo que nada trae: tierra. Toda la vida llueve. La gente que vive en la avenida no tenemos desagüe, agua. Y la gente bota el agua a la calle", precisó una madre de familia.

Municipalidad de VMT no tomaría acción: vecinos en riesgo

Los ciudadanos de VMT desconocen el motivo por el cual la obra ha sido paralizada. Cuando cuestionaron los avances del trabajo, la Municipalidad de Villa María del Triunfo, al mando de Eloy Chávez, comunicó que ellos no intervendrán, porque es una obra metropolitana. "Esto ya tiene su expediente, pero el alcalde de Villa María no puede hacer. Dice 'no, Lima tiene que hacerlo'", reafirmó un residente.

"Aquí sufren las máquinas para subir, a veces se plantan, patalean. A veces botan a los pasajeros. Se han volteado motos, carros. No pueden subir", insistió. Por su parte, una señora alertó sobre el riesgo en las partes más altas del distrito tras el último sismo de magnitud de 6,1 grados: "Vayan allá a los cerros a ver cómo están que se caen. En el temblor que ha habido este domingo, se ha caído todo y se ha mojado".

