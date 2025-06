Ingresar a la universidad nunca es fácil y, para lograrlo, se necesita mucha perseverancia y esfuerzo para alcanzar esa meta. Existen historias de jóvenes que, a pesar de las dificultades, logran salir adelante y cumplir sus sueños.

Tal es el caso de María Fernanda Agurto Chuye, una joven de Villa María del Triunfo (VMT) que, con solo 17 años, logró ingresar en el primer puesto de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), inspirada por su tía Lili, quien trabajaba en sistemas y le gustaba ver cómo lo hacía en las computadoras. Detrás hay una historia de lucha, disciplina y muchas ganas de cumplir sus objetivos a pesar de su corta edad.

María Fernanda Agurto Chuye pasó momentos complicados para ingresar a San Marcos

María Fernanda Agurto Chuye es hija única y el camino para cumplir sus sueños no fue sencillo, ya que su familia atravesó momentos complicados que dificultaron su ingreso a la UNMSM. "Hubo momentos, durante mis estudios secundarios, en los que mi familia pasó necesidades económicas y tuvo que optar por cambiarme a otro centro educativo", señaló.

Sin embargo, el apoyo de algunos profesores y de su tía Rosa, quienes conocían su esfuerzo constante por estar entre los primeros puestos, fue clave para que pudiera continuar con sus estudios en su antigua escuela. Este respaldo le permitió concluir la secundaria entre los primeros lugares en el colegio preuniversitario Annies School. Además, el centro educativo le otorgó una beca de estudios, lo que facilitó su permanencia sin preocuparse por las barreras económicas.

María Fernanda Agurto Chuye enfrentó dificultades económicas con su familia antes de ingresar a San Marcos. Foto: Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Su esfuerzo le permitió postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) bajo la modalidad de Primeros Puestos. En su primer intento, cuando tenía 16 años, no logró ingresar, pero eso no la desanimó. "Volví a postular con todo lo que había aprendido y logré un cupo con 1594 puntos", relató emocionada.

¿Cómo reaccionó María Fernanda Agurto Chuye cuando se enteró que ingresó a San Marcos?

El día que supo que había ingresado a Ingeniería de Software, su familia y ella lloraron de alegría. "Fue un momento muy bonito porque sabíamos todo lo que había costado. Mis papás, Jaime y Miriam, hicieron muchos sacrificios. Me metieron a un colegio que me preparaba para San Marcos desde el inicio y siempre estuvieron para apoyarme", mencionó agradecida.

María Fernanda Agurto Chuye forma parte del programa Beca 18 de Pronabec

María Fernanda forma parte de los ocho sanmarquinos seleccionados por el programa Beca 18-2025 del Pronabec. Y tiene un mensaje para quienes aún están en el colegio o piensan que ingresar a una universidad pública es imposible: "Si quieren cumplir sus sueños, esfuércense mucho, sean disciplinados y no se rindan. A veces no hay dinero ni las condiciones ideales, pero si te organizas y no te detienes, todo es posible."