Una deuda millonaria de EsSalud podría poner en riesgo la vida de miles de afiliados. El Gremio de Salud de la Cámara de Comercio de Lima informó que han enfrentado retrasos en los pagos a proveedores de medicamentos y aparatos médicos desde hace años. A la fecha, el monto asciende a los S/240 millones.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Esto podría desencadenar el desabastecimiento de insumos y la afección en la atención al paciente. "Unos 220 millones de soles corresponden solo a deudas de 2024 y 2025", reveló Sandro Stapleton, presidente del Gremio de Salud, a La República. "Hay más empresas afectadas, pero solo 50 de todas han declarado esta deuda", agregó.

PUEDES VER: Retiran desmonte en Independencia para construir millonario megaproyecto que conectará con San Juan de Lurigancho en 5 minutos

Gremio envió dos cartas, pero EsSalud aún sigue sin pronunciarse

De acuerdo con Sandro Stapleton, enviaron dos cartas a la institución en lo que va del presente año. Sin embargo, no recibieron ninguna respuesta, hasta la fecha. "Mandamos una carta al presidente de EsSalud el 16 de abril (…) solicitamos una reunión urgente. Luego, enviamos una segunda carta el 28 de mayo", especificó.

Así pues, el gremio reporta la falta de compromiso y responsabilidad legal por parte del hospital como contratante. La situación se agrava aún más, puesto que sí enviaron la evidencia debida. "Hemos mandado los números de factura, de compra, de contrato. Lista de más de doce mil facturas (…) se lo hemos mandado exacto, lo que le deben a cada empresa", expuso Stapleton.

En esa misma línea, el presidente del Gremio de Salud de la Cámara de Comercio de Lima indicó que existen sucursales que optaron por no sumarse a la demanda: "No han querido poner su monto o cantidad, porque lo manejan en privacidad. Hay más empresas que no han declarado".

Los medicamentos y materiales médicos provistos a EsSalud

Sandro resaltó que el incumplimiento con los pagos, además de dar lugar a la desconfianza a los contratistas, afecta a los pacientes de EsSalud. Esto es porque, al no contar con todos los materiales requeridos, deben esperar y hacer colas. "Las cirugías se podrían prolongar. Las cancelan y no les explican a los usuarios por qué se las están cancelando. Simplemente, les dicen que hay cola y que hay que esperar. Pero las colas van creciendo", aclaró.

Las 12 mil facturas corresponden a proveedores de diferentes tipos de insumos médicos. "Proveen material médico, todo lo que es para cirugías, para operaciones y para hemodiálisis. Hay empresas que venden suturas, prótesis de reemplazo, válvulas cardíacas, hay de todo", precisó.

¿Qué medidas adoptará el gremio ante la falta de acción del nosocomio?

"Les dimos más de un tiempo prudencial, más de 15 días. Estamos casi 17 de junio y recién estamos saliendo a decirlo a la prensa", djio Stapleton respecto a la difusión del caso. Frente a ello, comunicó que la primera acción a tomar sería dejar de abastecer al Seguro Social de los productos médicos.

"La primera es dejar de proveerles. Hasta que no tengamos una solución, no vamos a proveer. Necesitamos un pronunciamiento. (...) Vamos a esperar estos 15 días, vamos a esperar que nos den una respuesta para ver qué medidas tomar", aseveró.

Al cierre de esta nota, nos comunicamos con EsSalud y aseguraron que emitirán un comunicado.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.