El pasado 15 de junio, Día del Padre en Perú, se registró un sismo de 6,1 grados en Callao. Frente a ello, en el caso del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, la tensión se hizo presente debido a la falta de organización para evacuar a los usuarios, quienes vivieron por primera vez un temblor en las nuevas instalaciones del terminal aéreo.

"Horrible de verdad. Lo malo es que acá no hay organización. Nos asustaron, nos sacaron y, a la vez, no terminamos de salir y de nuevo nos regresaron", declaró una pasajera a prensa local. "Todavía no se organizan bien. Pero fue horrible", agregó.

Nuevo Jorge Chávez: ausencia de protocolos y rutas de evacuación

Los usuarios del nuevo Jorge Chávez indicaron que durante la evacuación, no tenían claro cuáles eran los puntos de seguridad ni los protocolos. En ese sentido, criticaron la falta de rutas de escape frente a este tipo de acontecimientos. "No podíamos [salir]. Se amontonaron. Parece que faltarían más puertas", comentó otro viajero.

Así mismo, un ciudadano remarcó que la empresa no habría implementado las debidas señalizaciones en la locación: "No hay punto de seguridad en caso de un sismo. (…) No hay punto pintado en el suelo ni en los muros".

LAP se pronunció sobre operaciones del Jorge Chávez

Frente al movimiento telúrico, Lima Airport Partners (LAP) se pronunció por medio de un comunicado oficial. En este, señaló que las operaciones del nuevo terminal Jorge Chávez continuarían con regularidad. Además, informó que la infraestructura no habría sido afectada.

La empresa afirmó que, durante el temblor, los protocolos de emergencia fueron activados, incluidas las rutas de evacuación ante la posibilidad de un tsunami. Adicionalmente, destacó que mejorarían los sistemas de seguridad ante futuros fenómenos.

