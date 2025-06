Lima Airport Partners aclara que el servicio de transporte Aerodirecto nunca se pensó para ser exclusivo para usuarios del Jorge Chávez

Una semana después de la inauguración oficial del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, aún persisten algunos inconvenientes relacionados con el funcionamiento del sistema de transporte AeroDirecto. En ese contexto, a través del programa 'Punto Final', Juan José Salmón, gerente general de Lima Airport Partners (LAP), explicó que el sistema de transporte fue diseñado para satisfacer las necesidades de todos los usuarios del aeropuerto, tanto pasajeros como empleados.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Según Salmón, durante la fase de planificación con la ATU, no se contempló que el servicio fuera exclusivo para los viajeros, sino que también se pensó en los aproximadamente 20.000 trabajadores que ingresan diariamente al aeropuerto. “Cuando conversamos con la ATU y hemos estado planificando este sistema de transporte, en ningún momento se pensó que fuera un sistema exclusivo para pasajeros".

"Se pensó en los usuarios, y el usuario son los pasajeros y también todos los colaboradores que llegan a trabajar al aeropuerto. Recuerda que tenemos aproximadamente 20 mil picos trabajadores”, enfatizó.

Lima Airport Partners aclara que el servicio de transporte Aerodirecto nunca se pensó para ser exclusivo para usuarios

Juan José Salmón, gerente general de Lima Airport Partners, informó que la empresa mantiene un convenio con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para la fiscalización del sistema de transporte que ingresa a los terrenos del aeropuerto. Este acuerdo, según detalló Salmón, fue firmado con los operadores seleccionados a través de un proceso llevado a cabo por la ATU, que evaluó las unidades disponibles y su capacidad para cumplir con los requisitos técnicos establecidos por la concesionaria.

“Tenemos un convenio con la ATU para todo lo que es el tema de la fiscalización del sistema de transporte que ingresa a los terrenos de concesión del aeropuerto y suscribimos un convenio con todos los operadores que fueron seleccionados a través de un proceso por la propia ATU haciendo un barrio primero del tipo de unidades que tenían y la posibilidad que tenían de poder cumplir o no los recursos técnicos que planteábamos nosotros”, declaró para Punto Final.

PUEDES VER: Herederos de fonavistas fallecidos en Perú pueden cobrar sus aportes solo presentando estos documentos en Perú vía Banco de la Nación

En relación con el problema de la informalidad, Salmón explicó que muchos pasajeros, al buscar tomar un transporte público en la ciudad, se ven en la necesidad de abordar lo primero que encuentran, lo cual refleja la situación de informalidad que existe en el sistema. A este respecto, destacó que se están tomando medidas para corregir esta problemática mediante un trabajo conjunto y constante comunicación con la ATU.

“Si un pasajero quiere tomar un sistema de transporte público que pasa por la ciudad, está tomando lo primero que encuentra, es parte de la informalidad, vamos a corregirlo conversando constantemente con la ATU”, agregó.

Por otro lado, Salmón agregó que, aunque inicialmente se había planeado implementar un sistema de buses diferenciados, los tiempos y la inversión necesaria para su implementación no permitieron que el proyecto se concretara dentro de los plazos establecidos.

“La idea nuestra al inicio era, pues, tener sistema de buses también distintos, pero lamentablemente no daba los tiempos como para poderlos traer e importar porque hay una inversión evidentemente por parte de los operadores”, manifestó.

PUEDES VER: Lima Airport Partners aclara que el antiguo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez será usado para servicios logísticos

Vocero de la ATU responde a críticas sobre seguridad en AeroDirecto: "No te van a robar"

Del mismo modo, durante un reportaje transmitido por el medio 'Punto Final', Freddy Céspedes, vocero de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), ofreció declaraciones. Céspedes aseguró que no existen registros de robos ni delitos dentro del servicio.

"No te van a robar y no tenemos ningún registro de ello y con la presencia de tanto personal que tenemos no sucederá". Además, destacó que la vigilancia constante garantiza la seguridad de los usuarios. No obstante, el portavoz reconoció que la percepción de algunos pasajeros es un factor importante, ya que consideran que el Aerodirecto funciona como un autobús convencional, donde cualquier persona puede subir o bajar, lo que genera incertidumbre.

Ante esto, Céspedes expresó que, "Hay otras opciones de transporte público. Es un servicio seguro, pero si la percepción del usuario es que no lo es, tiene otras opciones". Adicionalmente, señaló que el sistema cuenta con cámaras de seguridad avanzadas que dificultan la realización de delitos en los vehículos. También destacó que el personal está disponible para asistir a los viajeros ante cualquier duda o inconveniente al abordar las unidades.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.