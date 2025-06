Ositrán investiga fallas en suministro de combustible en nuevo aeropuerto Jorge Chávez y evalúa sanción

La presidenta ejecutiva de Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, informó que la institución en donde trabaja investigará los problemas de abastecimiento de combustible a las aeronaves en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Asimismo, indicó que este inconveniente no se trata de un problema de "infraestructura o falta de equipamientos".

"Es un problema operacional. Ellos han operado considerando que podrían prescindir de unos equipos que son unas carretas dentro del área donde están las naves", manifestó en diálogo con Canal N.

Asimismo, informó que evalúa una posible sanción a la concesionaria Lima Airports Partners (LAP), pero que aún están a la espera de sus declaraciones sobre lo ocurrido. "Se iniciará el procedimiento administrativo para determinar si amerita o no sanción", señaló.

Ositrán investiga fallas en suministro de combustible en el nuevo aeropuerto

La titular de Ositrán señaló que el aeropuerto Jorge Chávez cumple con el 99% de los requisitos para su funcionamiento, y precisó que el problema radicaría en la imposibilidad de ingresar carretas a la Plataforma de Estacionamiento de las Aeronaves (PEA) para abastecer de combustible el área. En esa línea, indicó que la operadora habría solicitado al MTC la autorización para ingresar estos equipos a la zona donde se encontraban los aviones. Esta gestión, realizada a último momento, habría ocasionado inconvenientes.

Además, informó que Ositrán inició un proceso de investigación para determinar los responsables. "Nosotros siempre estamos tomando acción, independientemente de los llamados que puede haber de los ciudadanos. En realidad, en este tema concreto de combustible, lo que debemos verificar—y en eso estamos ahora— la operación que ha realizado LAP", señaló.

Pasajeros reclamaron por reprogramación de vuelos en aeropuerto Jorge Chávez

El lunes 2 de junio, los pasajeros del nuevo terminal aéreo Jorge Chávez manifestaron su descontento tras el retraso y cancelación de vuelos nacionales en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez por la falta de abastecimiento de combustible. Ellos pidieron a las autoridades brindar una mejor atención a los pasajeros.

"Nos han tenido en el avión desde las 10.00 a.m. hasta ahora. Nos han dicho que van a reprogramar el vuelo, que pregunten. Supuestamente LAN dice que el avión no puede moverse. Yo digo para qué permitieron que el avión se llenara de combustible si realmente no íbamos a salir. La primera información fue el tema del combustible. Hemos estado esperando más de 1 hora", manifestó una pasajera en diálogo con nuestro medio.

"¿Para qué abren un aeropuerto que realmente no está preparado? Dijeron que como son nuevos proveedores de combustible han demorado en llenar y todo eso. No entiendo para qué abren si realmente hay deficiencias", agregó.

