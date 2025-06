Pasajeros esperan más de 2 horas en avión por falta de combustible en nuevo Jorge Chávez: "No llega la cisterna"

A pocos días de la apertura del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, una viajera denunció a través del medio RPP que su vuelo con destino a Arequipa, programado para las 7:00 a. m., permaneció retenido en la pista por más de dos horas debido a la falta de combustible. Los pasajeros, que ya habían abordado la aeronave, tuvieron que esperar sentados dentro del avión, generando gran incomodidad y molestia.

La afectada explicó que la aerolínea Latam no logró despegar en el horario previsto, y que la tripulación solo informó que esperaban el abastecimiento del combustible, aunque no llegaba el suministro necesario. “Parece que no llega a la cisterna o de donde tienen que hacer el llenado”, señaló la pasajera.

Pasajeros denuncian retrasos en sus vuelos

La incertidumbre y falta de información también causaron malestar entre los viajeros, quienes desconocían la causa exacta del retraso y cuándo despegarían. “Es bastante incómodo. Hay que levantarse a las cuatro de la mañana para salir de casa y luego esperar dos horas sentado, con sueño y sin respuestas. Es un maltrato al pasajero”, agregó.

No se trataría de un caso aislado, pues otro reporte indicó que una pasajera de un vuelo diferente sufrió un retraso similar, también atribuido a la falta de combustible.

Representante de Latam habla sobre el incidente

Ante estas denuncias, Rocío Espinoza, gerenta de Comunicaciones de Lima Airport Partners, aclaró a RPP que la causa no fue un desabastecimiento, sino una distribución errónea del combustible. Asimismo, indicó que trabajan para solucionar estos inconvenientes y coordinan con las autoridades para evitar que se repitan en el futuro.

Este incidente en el nuevo Jorge Chávez pone en alerta a los pasajeros y a la industria aérea, que debe garantizar un servicio eficiente y seguro en uno de los principales aeropuertos del país.

