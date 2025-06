La joven peruana indicó que aerolínea no reconocería sus días varados en Lima, tras cancelación de vuelo. Foto: composición LR/RPP

A tan solo días de la inauguración del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, ya se han reportado varios vuelos cancelados, dejando a pasajeros varados dentro del terminal aéreo. Una de las afectadas fue una joven que viajaba de Lima a Trujillo después de sus vacaciones con su familia en Aruba. Según relató, la aerolínea los mantuvo dentro del avión durante varias horas antes de informarles que el vuelo había sido cancelado.

"Nos han tenido 3 horas esperando en el avión y luego nos dijeron: 'se canceló el vuelo, bájense y vayan a counter 1,2,3 y 4 que ahí les van a ayudar a reprogramar. Hemos venido acá y lo único que nos dicen es: 'ingresen a su celular y ahí reprogramen'. Ósea todo por las puras", comentó a RPP.

Aerolínea no explicó la cancelación del vuelo ni cubriría gastos por el día varados

De acuerdo con la pasajera, la aerolínea no les informó el motivo de la cancelación del vuelo de Lima a Trujillo. Además, señaló que, aunque en su página web indicaban que el único vuelo disponible saldría recién al día siguiente, la empresa se negó a cubrir los gastos derivados de la estancia en la ciudad.

"Entramos a ver la página y (para) hoy día ya no hay vuelos. Sería esperar hasta mañana y estoy con toda mi familia. Estamos de regreso de Aruba. Somos seis en total y quedarnos aquí es un montón de gasto que no estaba destinado y que no se quieren hacer responsables. Ni siquiera con el almuerzo de ahorita", expresó.

La distribución de combustible habría sido el problema de las cancelaciones de vuelo

De acuerdo con la gerente legal de LAP, los inconvenientes presentados en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez se debieron a una mala distribución del combustible para las aeronaves y pidió disculpas a los pasajeros que se vieron afectados por ello.

"Nuestras más sinceras disculpas a todos los pasajeros que se ha visto afectados por estos retrasos y cancelaciones. Estamos implementando medidas para que pueda mejorarse la distribución del combustible, que es el que ha generado todos estos inconvenientes, los mecanismos a través de los cuales se realiza la distribución", indicó a RPP.