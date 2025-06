La mañana de este lunes 2 de junio se retrasaron y cancelaron algunos vuelos nacionales en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por falta de abastecimiento de combustible. Los pasajeros informaron que abordaron los aviones, pero fueron retirados del mismo, debido a que la aerolínea reprogramó sus viajes. Sin embargo, luego de varias horas, les notificaron la cancelación de sus vuelos. Ante dicha situación, expresaron su descontento y pidieron a las autoridades brindar una mejor atención en el nuevo terminal aéreo.

"Nos han tenido en el avión desde las 10.00 a.m. hasta ahora. Nos han dicho que van a reprogramar el vuelo, que pregunten. Supuestamente LAN dice que el avión no puede moverse. Yo digo para que permitieron que el avión se llenara de combustible si realmente no íbamos a salir. La primera información fue el tema del combustible. Hemos estado esperando más de 1 hora", manifestó una pasajera en diálogo con nuestro medio.

"¿Para qué abren un aeropuerto que realmente no está preparado? Dijeron que como son nuevos proveedores de combustible han demorado en llenar y todo eso. No entiendo para qué abren si realmente hay deficiencias", añadió.

Reprogramación de vuelos en aeropuerto Jorge Chávez

Varios ciudadanos que habían programado su vuelo para la mañana de este 2 de junio no pudieron viajar. Ellos informaron que el avión de la aerolínea Latam, que debía partir con destino a Cajamarca, permanece en la pista del terminal aéreo hace más de dos horas.

Los pasajeros exigen que la empresa se haga responsable por los gastos que realizaron, como la reserva de hoteles y el retraso de sus actividades. "Yo me dirigía a Cajamarca para ver a mis padres. Tengo mi hotel pagado por cuatro noches, así que ya estoy perdiendo una. ¿Quién me va a reconocer eso? Estoy parada desde temprano. Si lo reprograman para más tarde, tengo que comer aquí, y si es para mañana, tendré que volver a mi casa. ¿Quién me paga los taxis? Estamos cansados", dijo una de las afectadas.

Asimismo, indicaron que el vuelo LA2227 con destino a Trujillo también fue cancelado. "Nosotros hemos tenido un vuelo de Lima a Trujillo y hemos hecho largas colas desde las 6.00 a.m. A las 10.00 a. m. hemos estado embarcando. A las 10.30 hemos estado dentro del avión. Después de 3 horas esperando en el avión nos dicen que el vuelo se canceló", informó otra pasajera.

Abren primer aeropuerto Jorge Chávez

El último domingo 1 de junio, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez inició oficialmente sus operaciones tras el cierre del antiguo terminal aéreo, ubicado en la avenida Faucett. A partir de la 1.00 p. m. de dicha fecha se llevó a cabo el primer vuelo rumbo a Atlanta, en Estado Unidos, y la llegada de vuelos desde Sao Paulo, Santiago y Madrid.