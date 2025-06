RMP sobre demoras y caos en el nuevo aeropuerto: "No se podía abrir en estas condiciones"

La inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez ha estado marcada por una serie de deficiencias operativas que han generado caos y molestia entre los pasajeros. La periodista Rosa María Palacios cuestionó duramente la decisión de abrir el terminal en medio de evidentes fallas logísticas, que incluyeron demoras en el suministro de combustible, cancelaciones de vuelos y largas filas sin solución para los usuarios.

"Tenemos serias deficiencias en el nuevo, ayer un problema de suministro de combustible acarreó la cancelación y demora, personas hicieron colas larguísimas sin poder hacer nada. Indecopi hizo un listado de lo que encontró ayer: constantes cambios de puerta de embarque, problemas de funcionamiento de los flujos, entrega de maletas. Hay gente que tuvo que esperar 3 horas para poder recoger su maleta", sostuvo.

Además , en medio de las negociaciones políticas y reuniones con diversas bancadas, el voto de confianza al gabinete encabezado por Eduardo Arana se perfila como un tema clave en la agenda del Congreso. Palacios analizó el panorama y señaló que, aunque algunas agrupaciones ya se han reunido con el Ejecutivo sin definir aún su postura, todo apunta a que finalmente el gabinete recibirá la confianza. Según la periodista, detrás de ciertas ausencias y silencios también se esconden cálculos electorales.

"Hay bancadas que han ido pero no han dicho si le darán la confianza, los que fueron ayer, Honor y Democracia, Somos Perú, Avanza País, APP, raro que la presidenta se reúna con todos. La Bancada Socialista y Podemos han dicho que no irán, obvio están negociando su imagen electoral (...) Yo creo que le van a dar la confianza de todas maneras, no creo que se atrevan a no dársela", manifestó.

Por otro lado, la reciente admisión por parte del Poder Judicial de la acción de amparo presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) contra la Ley 32301 ha reavivado el debate sobre los límites a la labor de las organizaciones no gubernamentales.

Esta norma amplía las facultades de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), lo que ha sido duramente cuestionado por diversos sectores. Rosa María advirtió que la ley representa una amenaza directa para las ONG que trabajan con fondos internacionales y promueven la libertad de prensa, calificándola como inconstitucional y desproporcionada.

"Esta ley busca dejar sin defensa legal a miles de peruanos pobres (...) es una aberración jurídica, absolutamente inconstitucional, y las sanciones son draconianas, tienes que cerrar la institución prácticamente, no hay forma de pagar las multas. Exigen que ONG que tienen prensa independiente y que reciben fondos extranjeros tienen que dar cuenta previamente de todas sus actividades y proyectos al APCI", criticó.