Pasajero llega de Cusco y debe esperar casi una hora el Aerodirecto: tardó casi lo mismo que su vuelo a Lima

La inauguración del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez generó algunas dificultades para los usuarios, quienes reportaron demoras para abordar los buses del servicio AeroDirecto, el único transporte público autorizado para este terminal aéreo. Según pasajeros nacionales e internacionales, algunos llegaron a esperar casi una hora para poder abordar, además de enfrentar problemas de señalización.

"No hay señalizaciones, no sé qué paraderos hay para ir al sur o norte. Tampoco me han dirigido por donde debo salir fácilmente", expresó Michael, un pasajero que llegó desde Cusco y esperó 50 minutos por algún bus, casi el mismo tiempo que duró su vuelo a Lima, que fue de una hora.

Caos en el Jorge Chávez: usuarios reportan demoras en el servicio AeroDirecto

Desde las primeras horas del día, el área de embarque del servicio AeroDirecto en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez presenta largas colas de pasajeros con maletas en mano, esperando alguno de los buses de las cinco rutas autorizadas que conectan con distintos puntos de Lima y Callao.

Aunque la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) asegura que la frecuencia de los buses debería ser cada 15 minutos, muchos usuarios reportan esperas de más de media hora, sin información clara sobre los paraderos o rutas.

Uno de los pasajeros, que llegó desde Cusco, contó que esperó 50 minutos por un bus. "Antes salía normalmente y tomaba mi bus tranquilamente. Quería salir caminando, pero me dicen que no hay acceso peatonal", relató. Además, señaló que la falta de señalización y orientación agrava la experiencia de los viajeros.

Actualmente, los buses AeroDirecto son el único transporte público autorizado para ingresar directamente al terminal aéreo. El pasaje cuesta entre S/2.00 y S/5.00, tarifas que son fijadas por las propias empresas operadoras del servicio.

Horarios y rutas del servicio AeroDirecto

El servicio AeroDirecto, único transporte público autorizado para ingresar directamente al nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, anunció sus horarios y rutas para el 1 y 2 de junio. El domingo 1 de junio operará de 07:00 a.m. a 11:00 a.m., y de 12:00 p.m. a 11:00 p.m. Mientras que el lunes 2 de junio las rutas Norte, Sur, Centro, Ventanilla y Quilca estarán disponibles de 05:00 a.m. a 11:00 p.m. La ruta Quilca ampliará su servicio y operará las 24 horas, de 11:00 p.m. a 05:00 a.m. La frecuencia de paso de los buses será cada 15 minutos.