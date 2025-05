Continúa la búsqueda. El padre de la piloto Ashley Vargas no pudo contener las lágrimas durante una entrevista telefónica al recordar que las labores de búsqueda no están siendo suficientes para hallarla. Edgar Vargas expresó: "Sigo en el desierto, vine a las 2 de la mañana, sigo buscando a mi piloto. No voy a perder las fuerzas para seguir buscando a mi hija".

Asimismo, el padre de la alférez de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) indicó que ha conseguido buzos por cuenta propia, y que, con el apoyo de familiares y amigos, se siguen organizando. "Vine por la mañana a traer unos buzos por mi cuenta. Trataré de hacer lo que pueda por mi cuenta, de este desierto no me voy a mover. Ahí vamos", expresó.

Familia de Ashley Vargas no recibiría suficiente apoyo en búsqueda

La familia de la alférez FAP Ashley Vargas ha alzado su voz mediante un enérgico comunicado público, en el que expresa su frustración y dolor ante la falta de respuestas tras seis días de la desaparición de la joven piloto. Cuestionaron duramente la actuación de la Fuerza Aérea del Perú, a la que acusan de mostrar una preocupante indolencia frente a la situación.

La familia Vargas precisa que mientras los días pasan sin respuestas oficiales, lo único que ha cobrado relevancia dentro de la institución es la aeronave KT-1P. También hacen hincapié en que, si bien se ha identificado a un grupo responsable dentro de la Fuerza Aérea, debe haber más personas que respondan por los hechos que han llevado a esta situación.

Finalmente, los allegados de Ashley Vargas agradecen el apoyo recibido por parte de los cuerpos de bomberos de diversas compañías, así como de ciudadanos y empresas que se han sumado voluntariamente a la búsqueda, así como la labor de brigadas civiles y de rescate que se han movilizado en la zona de Pisco, lugar donde continúan los esfuerzos.

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.