La alférez de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Ashley Vargas Mendoza, continúa desaparecida desde el pasado martes 20 de mayo. Durante la intensa búsqueda, un sujeto presuntamente habría estafado a su familia, solicitando dinero con el pretexto de financiar un rescate.

El hombre fue identificado como Luis Guillermo Salas Reyna, quien habría pedido dinero a la familia de la joven piloto para supuestamente costear el combustible de su camioneta y trasladarla a un puerto. Sin embargo, Salas, vinculado a la cuenta de transferencia, rompió su silencio y negó haber cometido el engaño.

Sujeto vinculado a falsa llamada sobre Ashley Vargas niega estafa

Luis Guillermo Salas explicó al programa Ocurre Ahora que trabaja en un mercado en el Centro de Lima, donde ayuda a personas que no tienen Yape a transferir o recibir dinero.

"Yo no he tenido tiempo para poner la denuncia. (...) Yo trabajo en un mercado, a veces ayudo a unas personas que no tienen Yape a recibir pagos del centro comercial. Trabajo por la Plaza Dos de Mayo", señaló.

Además, describió a la persona que, según él, habría sido la responsable de estafar a la familia de la joven piloto. "Sí recuerdo a la persona: era un señor de unos cuarenta y tantos años, más o menos bajito, de 1.60 m, delgado y con acento que parecía del norte", aseguró.

Continúa la búsqueda de Ashley Vargas

La joven piloto Ashley Vargas, de 24 años, desapareció el pasado 20 de mayo en Pisco, Ica. Horas antes de su desaparición, compartió con entusiasmo en un video que realizaría su último vuelo como alumna de la institución. Su familia mantiene la esperanza de encontrarla y exige que se acelere la búsqueda.

El último sábado 24 de mayo, se halló la tercera sección estructural de la aeronave KT-1P que piloteaba, ubicada dentro de la Reserva Nacional de Paracas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa informó que más de 150 efectivos de las Fuerzas Armadas han sido desplegados para continuar con las labores de búsqueda, aunque la familia cuestiona la efectividad de esta cantidad de personas en el operativo.