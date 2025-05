Testigo clave revela que vio avioneta de Ashley Vargas antes de desaparecer: "Pasó botando humo negro"

La búsqueda de Ashley Vargas, piloto FAP que desapareció el pasado 20 de mayo, continúa. Según un testigo clave, quien conversó con el abogado de la familia, José Ocampo, la avioneta KT-1P que pilotaba la joven alférez fue vista por última vez "botando humo negro" cerca a la Reserva Nacional de Paracas.

"Estaba haciendo un tour, una caminata, y pasa la avioneta botando humo negro. Nosotros la perdemos de vista por el quiñón. Quisimos subir para ver qué había pasado, pero solo estaba el humo", declaró para Punto Final un testigo del hecho.

Asimismo, el sujeto también afirmó que, durante los últimos momentos, pudo observar la presencia de otras dos avionetas en la zona: una color verde y otra naranja. En tanto, Ocampo ha señalado que la nave en donde se hallaba su sobrina se habría perdido sobre el mar.

Familia de Ashley Vargas critica las operaciones de búsqueda de la FAP

Un reciente comunicado emitido por la familia de Vargas Mendoza ha criticado el accionar y la aparente indolencia de la FAP en el proceso de búsqueda y rescate de la joven alférez. Según denuncian, las operaciones desplegadas por la Fuerza Aérea del Perú no están siendo lo suficientemente óptimas.

“Ya han pasado seis días y no tenemos respuestas; seis días que evidencian de qué adolece nuestra ‘gloriosa’ Fuerza Aérea del Perú, donde la vida parece no tener valor. No nos vamos a quedar callados. Vamos a luchar para encontrarla y haremos que nuestra voz, nuestros pasos y nuestra vida entera se entreguen para que todo esto se esclarezca”, se lee.

La desaparición de Ashley Vargas podría deberse a una falla en su avión

El abogado y familiar de Ashley Vargas, José Ocampo, declaró para Exitosa que la desaparición de su sobrina podría estar realizada a una posible falla en la aeronave de la piloto cuando realizaba una misión de instrucción en navegación táctica en Pisco (Ica). Esta afirmación aún es materia de investigación.

“El hecho es aquí que la Fiscalía ya aperturó una investigación preliminar. La propia Fuerza Aérea (FAP) va a hacer su investigación, que el Ministerio de Transportes, por ley, debería hacer una investigación, porque es necesario que la familia sepa la verdad (...) El asiento de eyección debería haber funcionado. Los cartuchos deberían haber eyectado ese avión y ella romper la cápsula y salir al aire”, declaró Ocampo.

