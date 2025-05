Familia de alférez Ashley Vargas sobre búsqueda FAP: "No buscan a mi hermana, sino un cuerpo que flote"

La familia de Ashley Vargas Mendoza, la alférez de que desapareció en Pisco el pasado 20 de mayo, no pierde la esperanza de volver a verla. Sin embargo, denuncian que las operaciones de búsqueda y rescate desplegadas por la Fuerza Aérea del Perú no están siendo lo suficientemente óptimas para continuar con el único propósito que ahora los une: encontrarla con vida.

"Ellos (FAP) están buscando partes de un avión, pero no están buscando a mi hermana. Lo que ellos están buscando es un cuerpo que flote. Entiendan que nosotros tenemos esperanza de poder encontrarla, quizás malherida, pero viva", declaró para este medio Alexandra Vargas, hermana menor de Ashley.

Desde el 20 de mayo, la joven piloto se encuentra desaparecida en la ciudad de Pisco, en Ica. En un video grabado para un familiar, Vargas Mendoza, de 24 años, se muestra entusiasmada por el último vuelo que realizaría como alumna de la institución. Ella, una destacada miembro de la FAP, es descrita como experimentada, audaz y “la mejor piloto”, según declara su hermana. No obstante, la familia critica que, pese a su destacado desempeño como alférez, las acciones para encontrarla no han sido adecuadas, a pesar de que la institución afirma lo contrario a través de sus redes sociales.

Familiares critican operaciones de búsqueda de la FAP

El sábado 24 de mayo, la Fuerza Aérea del Perú informó sobre el hallazgo de una tercera sección estructural de la aeronave KT-1P, piloteada por Ashley Vargas, quien permanece desaparecida desde hace seis días. No obstante, la hermana de la joven confirmó a La República que dicha pieza fue localizada luego de que, un día antes, un pescador artesanal descendiera —sin casco ni ' walkie-talkie'— por la peña donde se encontraba el componente, en la playa Supay, ubicada dentro de la Reserva Nacional de Paracas. Fueron los propios familiares quienes trasladaron el objeto a la base de la FAP, tras lo cual efectivos de dicha institución acudieron al lugar en el que fue encontrado.

Asimismo, la familia de Vargas Mendoza ha emitido un pronunciamiento en el que cuestiona el accionar y la aparente indolencia de la FAP. “Ya han pasado seis días y no tenemos respuestas; seis días que evidencian de qué adolece nuestra ‘gloriosa’ Fuerza Aérea del Perú, donde la vida parece no tener valor. No nos vamos a quedar callados. Vamos a luchar para encontrarla y haremos que nuestra voz, nuestros pasos y nuestra vida entera se entreguen para que todo esto se esclarezca”, se lee.

En tanto, en una reciente nota de prensa emitida por el Ministerio de Defensa, se comunica que más de 150 efectivos de las FF. AA habrían sido desplegados para continuar búsqueda de la piloto Ashley Vargas Mendoza. "Sin descanso ni tregua, se realizan denodados esfuerzos en esta misión, a la que esta tarde se sumó nuevamente el ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, quien, luego de sobrevolar un sector de la Reserva Nacional de Paracas, pidió a los equipos de búsqueda no desmayar en la ejecución de las operaciones conjuntas", se lee en el pronunciamiento.

No obstante, la familia de Vargas Mendoza ha desmentido dicha afirmación a través de un grupo de Facebook que administran, llamado Unidos por FAP Ashley Vargas. En las imágenes publicadas, señalan: “¿Dónde están los 150 que buscan incansablemente a Ashley? ¿Dónde está la FAP, a la que ella juró servir con honor? Esto es un llamado de atención para todas aquellas personas que terminan siendo carne de cañón para instituciones que prometieron servir al pueblo peruano”, acotan.

La esperanza de encontrarla con vida

Según la información que maneja la familia, Vargas Mendoza podría encontrarse en una cueva ubicada en la Isla Zárate. Tal como lo han señalado algunos testigos, la avioneta que pilotaba la joven fue vista alrededor de las 4:00 p. m. emitiendo humo negro; no obstante, segundos después se le perdió el rastro. La hermana de la alférez denuncia que, a pesar de contar con estos indicios, hasta el momento no se ha logrado acceder a dicha isla.

Misa realizada para joven piloto. Foto: Unidos por FAP Ashley Vargas

"Los militares están en la zona, pero nos dicen que no tiene la orden de la fuerza aérea para meterse. Mis tíos están tratando de ingresar. Se han caído del bote, nadando y bajando (a las peñas). Y los de la FAP bien sentados con su celular", denuncia Alexandra Vargas.

En contraste, la familia ha expresado su agradecimiento por el respaldo de las compañías de Bomberos de Pisco y Lima, del personal de Paracas y de diversas empresas independientes que se han solidarizado con la búsqueda. Asimismo, afirman que amigos y parientes, tanto de Amazonas, Chachapoyas —región de donde son oriundos—, se han desplazado hasta la zona para continuar con las labores de rastreo de la joven piloto.

Alexandra Vargas, hermana de la alférez, asegura que no descansará hasta encontrar a su “viejita”, como solían llamarse entre ellas. “Se supone que la siguiente semana era su graduación”, finaliza.

Unidos por Ashley: ¿dónde puedo donar?

Con el propósito de continuar con las labores de búsqueda y rescate de la alférez Ashley Vargas, la familia ha habilitado diversos canales de apoyo. Cualquier donación deberá realizarse a través de los números oficiales proporcionados por sus familiares.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.