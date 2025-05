El programa Cuarto Poder reveló los chats y audios entre Miguel Rodríguez Díaz, alias 'Cuchillo', presunto autor de la masacre en Pataz, y su abogada Liliana Pizán, con quien mantendría una relación sentimental. En estas conversaciones se revelaría que Pizán habría intervenido en el manejo de los bienes y el dinero de Rodríguez. Por ese motivo, ahora tendrá que responder ante la justicia sobre su vínculo con el detenido y su participación en la administración de sus bienes.

Cabe señalar que en uno de los audios compartidos por el dominical, alias 'Cuchillo' le pide a Pizán que entregue su auto rojo a otra persona. Sin embargo, ella se niega y le pide que transfiera la propiedad del vehículo a otra persona para que no la involucren en ningún acto ilegal. Según Cuarto Poder, la abogada tendría 3 vehículos a su nombre y que uno de ellos, el auto rojo, había adquirido por $14.000 y pagado al contado.

Abogada Liliana Pizán habría intervenido en el manejo de bienes y dinero de Cuchillo

Las autoridades investigan si la abogada Liliana Pizán habría tenido acceso a las cuentas de 'Cuchillo' y a sus bienes materiales. De acuerdo con Cuarto Poder, en el chat entre ambos, el detenido le dice que le deposite una cierta cantidad de dinero. Sin embargo, ella al no querer verse involucrada, le pregunta quien podría realizar el depósito y 'Cuchillo' le señala: "Voy a decirle" sin revelar el nombre de la persona que lo hará.

Además, en otra conversación, el presunto autor de la masacre en Pataz le pide a la abogada que le dé el vehículo, que tiene a su nombre, a otra persona y ella, de inmediato, le informa las coordinaciones que hizo con alias 'el chino' para transferir el vehículo.

"Acabo de hablar con el chino. Yo no le voy a dar el carro rojo, porque está a mi nombre y lo va a llevar a Casma. Va a mandar el día de mañana a un chico que se llama Andy y me dicen para hacerle la transferencia ahí. No sé si tú lo conoces. Yo le he dicho que le voy a hacer la transferencia el día de mañana y después de la transferencia, ya, si quieren que lo lleven, no me interesa", se le escucha decir a Pizán en un audio.

"Si lo llevan allá a Casma lo van a plaquear y va a salir mi nombre. Y si en algún momento tienes un poco de consideración conmigo, vas a decir: 'Ya, está bien, doctora, que no lo lleven para que no me vinculen'. Al menos hasta que se dé el tema del cambio de nombre (...) De una vez hay que hacer la transferencia", señala.

Chats de 'Cuchillo' y Liliana Pizán

En los chats de Whatsapp de 'Cuchillo' y Liliana Pizán, obtenidas por la Fiscalía, se observa como la abogada orientaba al detenido para que responda a la prensa sobre la muerte de los 13 trabajadores en Pataz y no sea involucrado en dicho crimen.

"(Le dices al periodista) yo conozco, de primera mano, quiénes son, pero en este momento no lo diré por un tema de salvaguardar mi vida, porque he sido amenazado. ¿Qué le diría a los familiares de las víctimas? Que, de alguna manera, conozco cierta información que se me ha llegado respecto al hecho y que puedo facilitar esa información para que se esclarezca y puedan obtener justicia", le manifiesta a 'Cuchillo'.

