Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva para 'Cuchillo' por masacre en Pataz

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva para Miguel Rodríguez Días, alias 'Cuchillo', tras ser señalado como presunto responsable de haber coordinado y liderado el asesinato de los 13 mineros en La Podera, ubicada en Pataz.

El pedido fue formulado por Magdalena Cisterna Burga, fiscal provincial titular de La Libertad, quien le imputa los presuntos delitos de organización criminal, homicidio y sicariato agravado.

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad también ha solicitado prisión preventiva para Liliana Pizán Chirado, a quien se le atribuye haber ejercido funciones como abogada de una presunta red criminal liderada por ‘Cuchillo’ y quien habría ayudado a Rodriguez a fugar del país, según RPP Noticias.

Este pedido fue presentado ante el Juzgado Mixto de Investigación Preparatoria de Parcoy, instancia que evaluará el requerimiento este miércoles 21 de mayo desde las 10.00 a. m., en una audiencia que contará con la participación de las partes procesales, con el fin de determinar la situación legal de las personas implicadas.

Policía capturó a “Cuchillo”, presunto asesino de mineros en Pataz, en aeropuerto de Colombia

El presunto asesino de los 13 mineros en Pataz, Miguel Rodríguez Díaz, alias 'Cuchillo', fue capturado el pasado 15 de mayo en el aeropuerto de Colombia. Según su abogado, él se encontraba con una mujer, quien sería su exabogada, cuando las autoridades lo detuvieron. Asimismo, indicó que su cliente iba a llegar a Perú el día sábado para sostener una reunión.

"Él no tenía orden de captura. Lo han detenido junto con un compañero. Habíamos acordado en que llegaría el sábado a Perú para tener una reunión. Ahora está detenido. Lo único que he logrado escuchar en la llamada es que le gritaron 'Al suelo'. La noticia nos ha caído como un balde de agua. No nos han notificado nada", dijo el letrado.