Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias "Cuchillo", sindicado como el autor del asesinato de 13 trabajadores de seguridad en una mina de Pataz, La Libertad, huyó del país pocas horas después de que se encontraran los cuerpos. Diez días después, fue capturado en Colombia.

Un reportaje de Cuarto Poder reconstruye paso a paso su fuga con imágenes exclusivas. Las cámaras de seguridad del aeropuerto Jorge Chávez captaron a "Cuchillo" saliendo del país sin equipaje y acompañado por su exabogada Liliana Pizán. Según la investigación, su huida no fue planificada, pero logró abordar un vuelo con destino a Colombia, donde finalmente fue detenido.

Así fue la huida de 'Cuchillo': imágenes revelan su escape desde el Jorge Chávez

El 5 de mayo, apenas 24 horas después del hallazgo de los cuerpos de los 13 trabajadores asesinados en Pataz, las cámaras del aeropuerto Jorge Chávez captaron a Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, con un solo paquete en la mano. Poco después apareció Liliana Pizán, su exabogada, con quien recorrió el terminal aéreo. Durante esos minutos, Cuchillo consiguió una mochila vacía y una gorra, presuntamente para no levantar sospechas.

Ambos se dirigieron a una casa de cambio y luego a los módulos de las aerolíneas, donde se separaron. Se presume que Pizán fue a gestionar el boleto de avión hacia Colombia, mientras Rodríguez, visiblemente nervioso, subió al segundo piso y se desplazó por el área internacional.

A la 1:32 a.m., ambos se reencontraron en la zona exclusiva de embarque. Allí, Pizán le entregó prendas de vestir y un bulto, presuntamente con dinero. Simularon una despedida en la que incluso intentó besarla, y luego Cuchillo avanzó sin contratiempos hacia migraciones, ya que no existía ninguna alerta en su contra. A las 9:30 a.m. partió rumbo a Bogotá, donde pasó su primer día sin inconvenientes. Posteriormente, se trasladó a Medellín, donde fue capturado diez días después.

Captura y allanamientos: el cerco final a ‘Cuchillo’ tras la masacre en Pataz

Un día después de la masacre en Pataz, el 6 de mayo, la Interpol emitió una alerta azul contra Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, quien ya era sospechoso del crimen. Dicha alerta fue reemplazada oficialmente el jueves 15 de mayo de 2025 por una alerta roja, que lo declaró formalmente buscado para un proceso penal por los delitos de organización criminal, secuestro agravado y homicidio calificado.

Ese mismo jueves, Cuchillo fue capturado en Medellín por la Policía colombiana mientras sostenía una llamada telefónica con su exabogada, Liliana Pizán, quien también fue detenida ese día en Trujillo. Según un reportaje de Cuarto Poder, el acusado intentó deshacerse de su celular para evitar ser rastreado, pero le incautaron tres teléfonos móviles y 20 millones de pesos colombianos (aproximadamente 5.000 dólares), además de otros objetos personales.

En paralelo, se allanaron varias propiedades, entre ellas la de Pizán, donde se hallaron más de 70.000 soles, 14.000 dólares, joyas —incluidas esmeraldas colombianas— y documentos vinculados a Rodríguez Díaz. Según la fiscal superior Fanny Quispe Farfán, Pizán habría sobrepasado su rol como defensora legal y facilitado la fuga del presunto asesino. Además, se conoció su militancia política: integró APP, el Partido Morado y actualmente figura en el padrón de Perú Primero.

