'Cuchillo' y su abogada Liliana Pizán planearon una estrategia para evitar ser vinculados con el crimen en Pataz

El programa Cuarto Poder reveló que Miguel Rodríguez Díaz, alias 'Cuchillo', no actuó solo mientras huía de la justicia. Según los chats y audios difundidos, coordinó con su abogada y pareja sentimental, Liliana Pizán, una estrategia para evitar ser vinculado con la masacre de Pataz, que dejó como saldo 13 trabajadores mineros, y en la que es señalado como autor intelectual.

El material muestra cómo ambos mantenían una comunicación constante desde que “Cuchillo” escapó a Colombia. A través de mensajes y llamadas, planearon cómo manejar la información que llegaba a la prensa, cómo proteger los bienes del investigado y cómo construir un relato que desvíe la atención de las autoridades.

Las pruebas también dejan en evidencia la relación amorosa que había entre ambos. En los mensajes, Rodríguez la llama a Pizán “mi reina”, “mi lokita”. Pese a que ella intentaba mantener su nombre al margen, terminó involucrada en la investigación.

La estrategia de Pizán para evitar vinculaciones

Los chats revelan que desde su fuga a Colombia, 'Cuchillo' no dejó ningún detalle al descuido. Cambió de celular, eliminó contactos y estableció un canal exclusivo de comunicación con Liliana Pizán. "Solo por acá. Los otros no me llames", se lee en uno de los primeros mensajes. La abojada fue quien lo acompañó al aeropuerto y quien mantuvo contacto con él mientras estaba en el extranjero.

Las conversaciones no solo exponen el vínculo amoroso entre ellos. Ella le pedía discreción: “No digas que estoy como tu abogada, entre menos gente sepa, mejor”, advierte en uno de los chats. Pizán también le recomendaba cómo responder a los medios, especialmente cuando Cuarto Poder se puso en contacto con él y envió un cuestionario para conocer su versión. La estrategia incluye argumentos sugeridos a usar para deslindar responsabilidades.

Alias 'Cuchillo' habría pagado 20 mil soles a un medio de comunicación

El reportaje también revela que 'Cuchillo' habría pagado 20 mil soles a un periodista para manipular la narrativa de la historia y desviar la atención de su nombre. "Estoy que lo pago... A la prensa. Él mismo puso su precio", se escucha en uno de los audios. Se presume que la intención era que la opinión pública se enfocara en otras organizaciones criminales.

Además, Pizán y 'Cuchillo' coordinaban respuesta para presentarse como víctima. En un audio, la abogada le dice que debe asegurar que conoce a los responsables de la masacre, pero que no puede revelarlos por temor a represalias. "He sido amenzado", iba a declarar según las instrucciones que su pareja le daba.