Durante la tarde del último jueves 15 de mayo, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Trujillo, La Libertad, detuvieron a Liliana Pizan Chirado, quien es señalada como presunta pareja sentimental de Miguel Rodríguez Díaz, alias 'Cuchillo', principal sospechoso en el asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz.

La mujer fue intervenida por agentes de la Unidad de Criminalidad Organizada en La Libertad en su vivienda ubicada en la manzana Y, lote 6, barrio 5, cerca del mercado zonal del distrito de Alto Trujillo. Además, se conoció que Pizan está actualmente afiliada al partido político Perú Primero y que en el 2022 fue candidata a regidora distrital.

La abogada Pizán Chirado es vinculada como presunta pareja sentimental de alias 'Cuchillo', el principal sospechoso del asesinato de 13 trabajadores en el socavón de Pataz. De acuerdo a la página de consultas del Jurado Nacional de Elecciones, actualmente está afiliada al partido político Perú Primero, en donde fue inscrita desde el 19 de junio del 2023. Cabe resaltar que este partido es de alcance nacional.

Actual afiliación de Liliana Pizan Chirado. Foto: JNE

Además, se conoció que formó parte de la organización política Partido Morado desde el 01 de marzo del 2019 y de Alianza para el Progreso desde el 12 de febrero del 2008, siendo por el Partido Morado con el que postuló como regidora distrital en el 2022. Durante su intervención se le encontró más de S/ 70.000, $14.000 y valiosas joyas de presunto origen colombiano, según informó el general Guillermo Llerena, jefe de la Macroregión Policial de la Libertad.

Intervención de la PNP en la vivienda de Liliana Pizan Chirado. Foto: Mininter

“En estos domicilios, se ha encontrado abundante cantidad de dinero, más de 70 000 soles, $ 14 000; hemos encontrado pesos chilenos. Además de eso hemos encontrado joyas que son unas esmeraldas colombianas. También hemos encontrado unos váuchers correspondientes a la compra de estas joyas, que son esmeraldas colombianas, que están a nombre de 'Cuchillo'”, indicó la autoridad policial.

Madre de Liliana Pizan niega vínculos con alias 'Cuchillo'

La madre de Liliana Estefany Pizán Chirado, quien es señalada como la presunta pareja y abogada de 'Cuchillo', confrontó a un periodista en una transmisión en vivo por televisión nacional. Durante el intercambio, la señora defendió a su hija, afirmando que no existe ningún vínculo sentimental entre ella y el principal sospechoso del asesinato de 13 trabajadores en Pataz, La Libertad.

Además, la madre aseguró ser la propietaria de los S/100.000 en efectivo que fueron incautados por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante un allanamiento en su domicilio. En este contexto, manifestó su intención de demostrar ante las autoridades que tanto el dinero como la vivienda donde fue arrestada su familiar le pertenecen.

"Oiga señor mentiroso. Estoy hablando, soy su mamá (de Liliana). Estás hablando cosas que no son. Voy a demostrar que la plata ha sido mía. Tienes que averiguar de donde viene el dinero. Yo voy a demostrar con hechos", declaró en diálogo con Latina Televisión.

"La casa es mía, no es de mi hija. Ha sido una herencia de mi esposo. Yo lo he repartido a mis dos hijos. Yo estoy construyendo, no mi hija. Yo he sacado préstamos de S/85.000, S/65.000", añadió.

La detención de alias 'Cuchillo' en Colombia: alerta roja de Interpol

El jueves 15 de mayo, Miguel Rodríguez Díaz, apodado 'Cuchillo', fue arrestado por la Policía de Colombia en colaboración con Interpol. Él era objeto de búsqueda por parte de las autoridades debido a su posible implicación en un proceso penal por presuntos delitos de organización criminal, homicidio calificado y secuestro agravado.

Captura de alias 'Cuchillo' por autoridades colombianas. Foto: Mininter

Posteriormente a su captura, la Policía del Perú, junto a representantes del Ministerio Público, llevó a cabo un operativo en tres inmuebles ubicados en La Libertad, los cuales se sospecha que están vinculados a 'Cuchillo'. Como se mencionó, también fue detenida Liliana Pizán Chirado, quien se desempeñaba como abogada del acusado.

"¡Cayó alias 'Cuchillo' en Medellín' Gracias a un trabajo articulado con la Policía de Colombia, se logró la captura del presunto autor de la masacre de 13 mineros en Pataz. La operación contó con el apoyo de Interpol y ICE-HSI tras su fuga a Colombia", indicó la PNP.

