"Mi lokita hermosa": revelan chats entre 'Cuchillo' y Liliana Pizán días después de la matanza de Pataz

De acuerdo con un reportaje de Panorama, 'Cuchillo' y su abogada Liliana Pizán estuvieron en contacto días después del asesinato en Pataz, crimen en el que ambos son investigados por la Fiscalía como presunto autor y cómplice, respectivamente.

El referido medio accedió a una serie de conversaciones de Whatsapp, obtenidas por la Fiscalía, en la que ambos investigados ideaban una estrategia para no ser vinculados entre ellos y tampoco con el crimen de 13 mineros en Pataz.

La conversación inicia con un Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, informándole a Pizán que tenía un nuevo celular y, desde a partir de ahora, solo debían contactarse por ese número. "(Amor. Este es celular nuevo) ¿Cómo? (Este es mi nuevo número) Ok (Recién lo compré, mi reina) ¿El otro ya fue? (Sí) Ok, eliminado. (Solo por acá. Los otros no me llames) Sí, no vale", se lee.

Desde un inicio, Pizán le deja muy en claro a quien sería su pareja que evite mencionarla, pues no quiere verse involucrada.

Esto quedó evidenciado cuando coordina un deposito de dinero con 'Cuchillo'. Pizán le pide que no diga que ella es su abogada: "Entre menos gente sepa, mejor. Sino me van a involucrar", mencionó. En la misma línea, en otro momento le dijo: "Ya te dije ten cuidado con la información que das. Nada más de tu familia y tu hija".

Liliana Pizán habría ayudado a 'Cuchillo' para evitar que sea señalado como el presunto autor del crimen en Pataz

A pesar de buscar mantenerse al margen, la abogada orientaba a su patrocinado para que sepa qué responder a los medios de comunicación y no sea involucrado con el crimen de Pataz.