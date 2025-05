Un padre de familia de Arequipa denunció, entre lágrimas, que su hija derribó su casa para forzar la entrega anticipada de la herencia. Las declaraciones del señor fueron grabadas y publicadas en las redes sociales. En el video, el hombre explica que nunca se opuso a repartir sus bienes, pero quería hacerlo en el momento que él consideraba adecuado.

"Esto lo ha hecho mi hija por no haber firmado. Me obliga que le de la herencia. De eso me he enfermado. Me han amenazado y ha cumplido con la amenaza. Yo estuve enfermo por eso no pude hacer nada", declaró el padre de familia con lágrimas en los ojos.

"Yo pido justicia. Todo le he dado a mi hija hasta para que se vaya a Estados Unidos. No sé cuál es el problema que tiene conmigo. Ella tiene su título. Le di estudios. Sin embargo con esto me paga. Yo le voy a dar pero a su debido tiempo", añadió.

Padre de familia rompe en llanto luego de que su hija le tumbara la casa

El padre de familia afectado por la situación señaló que sus dos hijas y su yerno lo venían presionando con amenazas para acelerar el traspaso de sus propiedades. Asimismo, cuestionó el comportamiento de sus seres queridos.

"Esto me ha costado mucha plata. Mira lo que me ha hecho mi hija (...) Estuve mal ese día por eso no he podido firmar. Por no haber firmado, me ha hecho esto. Me ha amenazado su marido y mis hijas. Ellos están comprometidos", manifestó.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.