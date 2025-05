El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Pierre Panduro Verástegui, alias 'El Italiano', investigado por el delito de homicidio calificado, en agravio de Paul Flores García, cantante de Armonía 10.

"Se resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público en contra de Pierre Panduro Verástegui por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado en agravio de quien en vida fue Paul Flores García", impuso el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de San Juan de Lurigancho, Elmer Paulino Basilio.

Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva a 'El Italiano'

El magistrado Elmer Paulino Basilio señaló que 'El Italiano' debe de permanecer detenido mientras se realicen las investigaciones del caso para "evitar el peligro de fuga por la gravedad de la pena". Asimismo, indicó que esta medida se lleva a cabo debido a que el investigado no cuenta con "arraigo familiar, domiciliario ni laboral".

"Se dicta prisión preventiva por el plazo de 9 meses en contra del imputado Pierre Panduro Verástegui computándose desde la fecha de su detención, el 8 de mayo del 2025, hasta el 7 de febrero de 2026, día que vencerá la medida. Se ordena el inmediato internamiento del imputado en el establecimiento que se determine", añadió.

'El italiano' confesó asesinato de Paul Flores

Pierre Panduro Verástegui, alias 'El Italiano', confesó ser el autor del asesinato de Paul Flores, conocido como 'El Russo', luego de ser detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP). El sujeto reveló detalles sobre el crimen del cantante de Armonía 10. En su declaración, señaló que disparó reiteradas veces al bus de la agrupación musical creyendo que no había nadie en el vehículo.

"No me acuerdo pe viejo, yo estaba borracho, a mí me dijeron 'oe dispara compare, que no hay nadie. En los carros donde los chalequean viene, dispara nomas, asústalo", declaró. Luego, confesó: "Disparé 7 (veces) creo, se trabó, se trabó", dijo en diálogo con la PNP.

'El Italiano' teme represalias tras confesar asesinato de Paul Flores

Luego de que 'El Italiano' confesara haber sido el responsable de la muerte del cantante Paul Flores, el criminal pidió ayuda a las autoridades debido a que teme ser asesinado en el penal.

"Pregúntame todo, yo voy a hablar todo, pero viejo que me manden a Lurigancho aunque sea pe viejo, porque yo creo que me van a matar, me van a matar", manifestó.

