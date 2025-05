Alias “Cuchillo” fue arrestado cuando paseaba por Medellín

Después de 11 días en la clandestinidad, Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, sindicado como el autor intelectual de la matanza de 13 trabajadores de seguridad en un socavón aurífero de Pataz (La Libertad), resultó intervenido en la zona turística de La Calendaria, en Medellín Colombia. Tras el hallazgo de los cuerpos el domingo 4 de mayo, ese mismo día “Cuchillo” se trasladó desde Casma, Áncash, donde encontraba, al aeropuerto Jorge Chávez. Y al día siguiente, lunes 5, se embarcó en un vuelo de Avianca con destino a Bogotá, Colombia.

Entrevistado por “Cuarto Poder”, el domingo 11 de mayo desmintió a la presidenta DIna Boluarte, quien públicamente dijo que la policía sospechaba que “Cuchillo” estaba detrás del crimen masivo en una mina en Pataz. El sospechoso pudo abandonar el país porque en ese momento no existía mandato de captura. Sin embargo, la Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, requirió al Poder Judicial la ubicación y captura internacional de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, como presunto instigador del secuestro, tortura y asesinato de los 13 trabajadores que resguardaban dos socavones del empresario Segundo Cueva Rojas.

El miércoles 14 de mayol, la jueza Saida Fonseca León, del Juzgado Mixto de Parcoy, de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, ordenó la detención de Miguel Rodríguez Díaz, por los presuntos delitos de crimen organizado, secuestro agravado y homicidio calificado. La medida también comprendió a la abogada Liliana Pizán Chirado, la persona que lo acompañó hasta el aeropuerto. En este caso es por supuesta obstrucción a la justicia.

De inmediato Miguel Rodríguez apareció en el sistema de Interpol con el ángulo rojo, es decir, como prófugo de la justicia.

En la resoluición se indica que “Cuchillo” sería quien ordenó la muerte de los 13 miembros de seguridad, a manos de un grupo de 20 sujetos armados que ingresaron violentamente a las bocaminas 2520 y 2410, en Pataz. El propósito de los sujetos era robar el oro extraído. La notificación roja de la Interpol a la que tuvo acceso La República, tiene fecha el viernes 15 de mayo, el mismo día de la captura de “Cuchillo”. En el documento aparece su fotografía y la descripción de sus características fisonómicas, así como la tipificación de delito por el cual se lo busca. Las autoridades advirtieron que “Cuchillo” es considerado como un sujeto peligroso, propenso a la evasión y violento.

Encañonado. “Cuchillo” paseaba por una calle de La Calendaria, Medellín, al ser intervenido. Foto: La República

Ubicado y capturado cuando paseaba

En una operación conjunta y en menos de 24 horas la Policía Nacional del Perú y sus pares de Colombia, en coordinación con la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, lograron arrestar a “Cuchillo”. Subido de peso y con ojeras, Miguel Rodríguez Díaz fue detenido mientras transitaba por una calle céntrica de La Candelaria, uno de los más famosos barrios turísticos de Medellín. Llevaba puesta una cadena de oro en el cuello y vestía un polo negro, pantalón plomo y zapatillas blancas.

Tuvieron que encañonarlo Aproximadamente a las 2:20 de la tarde, “Cuchillo” se encontraba conversando por teléfono celular con una de sus abogadas, cuando fue sorprendido por tres agentes de la Interpol de Colombia, quienes le gritaron, con pistola en mano: “¡Al suelo! ¡Al suelo!”. Una vez reducido en el piso, le pusieron los grilletes, luego de ser advertidos que era muy peligroso y fácil de escapar. En todo momento “ Cuchillo” alegó inocencia y manifestó a sus captores que su detención era arbitraria, porque no contaba con ninguna requisitoria de su país.

Sin embargo, quedó estupefacto cuando los agentes le mostraron la notificación roja con la orden de captura por el delito de homicidio calificado en agravio de 13 trabajadores de Pataz. No se lo esperaba. Según fuentes policiales de Colombia, indicaron a La República que “Cuchillo” no opuso resistencia y luego de una inspección corporal, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación de dicho país, para su extradición. Su abogado Kevin Díaz Cruz confirmó a este diario la captura de “Cuchillo” y aseguró que la detención de su patrocinado se produjo cuando se encontraba reunido con una colega de su equipo jurídico para que se presentara voluntariamente a la justicia. “Mi patrocinado estuvo en Colombia, legalmente, cuando no tenía ninguna restricción, ni mucho menos una orden de captura”, indicó el letrado Kevin Díaz.

Buscado. El distintivo rojo de la Interpol para “Cuchillo”, lo que revela su alta peligrosidad. Foto: La República

El abogado explicó que en los próximos días Miguel Rodríguez será extraditado para que siga su proceso en el Perú. El jefe de Comando de Operaciones Policiales de la PNP, teniente general Carlos Céspedes, declaró a La República que “Cuchillo” ya estaba ubicado, desde el momento que salió del territorio peruano. Una vez se comunicó del caso, la InterpolLima se emitió una alerta azul a sus pares de Colombia, solicitando la ubicación y seguimiento del objetivo y toda la información de sus actividades en dicho país.

El teniente general Céspede explicó que la captura de “Cuchillo” contó con participación de los órganos de inteligencia de la Policía Nacional y unidades especializadas como la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de Trujillo y de la División de Investigaciones de Delitos Transnacionales ,c on apoyo del gobierno de Estados Unidos y de Colombia. “No nos vamos a quedar tranquilos solo con la detención de ese sujeto llamado ‘Cuchillo’. Estamos siguiendo la pista alos otros miembros de la organización que tarde o temprano van a caer.

Solo es cuestión de tiempo”, expresó a este diario.

La otra detención. La abogada Liliana Pizán Chirado acompañó a “Cuchillo” al aeropuerto. Foto: La República

La otra detención

Paralelamente, la abogada Liliana Pizán Chirado de “Cuchillo” fue detenida por agentes de la División de Investigación Criminal de Trujillo, en el interior de su vivienda ubicada en el Barrio 5 del asentamiento humano Trujillo Alto. La Fiscalía de Crimen Organizado atribuye a Liliana Pizán el presunto delito de obstrucción a la justicia, por haber acompañado Miguel Rodríguez, “Cuchillo”, al aeropuerto internacional Jorge Chávez para abordar un avión de la aerolínea Avianca con destino a Colombia.

De acuerdo con los reportes policiales, “Cuchillo enfrenta 14 investigaciones por el delito de extorsión y fabricación, comercialización uso o porte de armas y explosivos, en las fiscalías y juzgados de Trujillo, La Libertad y el Santa (Chimbote, Áncash). Además, entre el 2016 y 2020 “Cuchillo” recibió dos sentencias por el delito de posesión de explosivos en Casma (Áncash) y por extorsión en Trujillo (La Libertad). Por su parte, la coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Fany Quispe Farfán, en una entrevista con Radioprogramas destacó la captura de “Cuchillo” y adelantó que está en contacto con las autoridades de Colombia para definir su expulsión y retorno al Perú para que enfrente a la justicia.

El dato

● Viviendas. La medida judicial también dispuso el descerraje y allanamiento de dos inmuebles de “Cuchillo”, ubicados en el poblado de Huancamuña, en distrito de Buenavista Alyta, en la provincia de Casma, Áncash, y la incautación de equipos electrónicos y documentos que puedan servir como evidencia.

● En fuga. El lunes 5 de mayo, horas después que “Cuchillo” huyó hacia Colombia, la presidenta Dina Boluarte lo señaló como responsable del homicidio de 13 trabajadores de seguridad en Pataz, La Libertad, para robar el oro extraído en dos socavones.