El dirigente de transportistas, Julio Campos, denunció por medio de las cámaras de televisión que el Congreso de la República no recibe a los conductores y cobradores afectados por el cobro de cupos por parte de las bandas criminales. En esa línea, señaló que realizarán un paro a nivel nacional para que las autoridades escuchen sus peticiones ante los actos de violencia que se registran en el país.

"Nosotros nos vamos a una nueva jornada de lucha, a un paro nacional porque el Legislativo no nos han recibido. Han recibido a empresarios que defienden sus intereses económicos. No han recibido a los conductores", declaró Campos en diálogo con Latina TV.

Transportistas denuncian extorsiones y piden seguridad. Foto: Rosario Rojas/LR

Dirigente de transportistas exige renuncia de Dina Boluarte

Campos expresó su preocupación ante la situación de violencia que enfrentan los trabajadores del sector de Transportes. Además, exigió al Gobierno de la República de Dina Boluarte demostrar "liderazgo" y realizar diversas acciones para frenar los crímenes y la delincuencia, e indicó que si la presidenta no manifiesta interés debe de dar "un paso al costado".

"Preferimos parar a que nos sigan matando, asesinando. El paro es la muestra de todos nuestros compañeros de que estamos cansados del Gobierno. Si no tiene liderazgo, no tiene voluntad política que de un paso al costado y busquemos un Gobierno transitorio", expresó.

Asimismo, señaló que las autoridades deben de indemnizar a las familias de las personas que han sido asesinadas por las organizaciones criminales, o brindar algún tipo de protección. "Más de 1.000 asesinatos a nivel nacional ¿Quién responde? ¿Quién asume la responsabilidad? ¿El Estado se preocupa para poder indemnizar o proteger a su familia? No hay ninguna respuesta", enfatizó.

Choferes y cobradores de buses, mototaxis salen a protestar a las calles de Lima y Callao en contra de la inseguridad ciudadana. Foto: LR

Transportista a congresista Cueto: "¿Quién nos da el presupuesto para blindar nuestros carros?"

Campos se refirió acerca de la recomendación del congresista José Cueto para combatir la inseguridad ciudadana: colocar láminas antibalas en los carros. El dirigente del sector Transporte mostró su indignación y se dirigió al parlamentario: "Si no tenemos ni para llevar ni un pan (a casa) ¿Quién nos da el presupuesto para blindar nuestros carros?".

Por último, reiteró que las autoridades no atienden las solicitudes de los transportistas. "En estos momentos nos sentimos muy impotentes porque el Gobierno no puede conversar con quienes estamos sufriendo, conversan con personas que no están laborando sino que están cuidando sus empresas, sus inversiones (...) Nosotros exigimos seguridad, que no nos sigan matando", finalizó.