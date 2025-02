El 6 de febrero, el gremio de transportistas se alista para una protesta en respuesta a la creciente inseguridad y la extorsión que afecta a sus trabajadores. Julio Campos, dirigente del sector, denunció que el 80% de los transportistas se ve obligado a pagar cupos a extorsionadores, lo que ha convertido esta situación en un "impuesto" que afecta sus ingresos y condiciones laborales.

En un contexto de creciente criminalidad, Campos critica la falta de liderazgo del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, señalando que no existen políticas efectivas para combatir la extorsión y el sicariato. La situación ha llevado a los transportistas a manifestar su descontento y exigir medidas concretas que garanticen su seguridad y la de la ciudadanía en general.

Julio Campos llama a gremios para sumarse a las protestas del 6 de febrero

El crimen organizado y las extorsiones no solo afectan al sector de transportistas, sino también a diversos comerciantes, quienes se ven obligados a pagar cupos a fin de evitar agresiones o ataques que pongan en riesgo sus vidas. En ese sentido, Julio Campos pidió que se realizara una asamblea con todos los dirigentes y funcionarios afectados por la creciente ola de criminalidad.

“En estos momentos; por temor, por seguridad; 80% son los que pagan para seguir haciendo su jornada y eso nosotros nos sentimos muy preocupados porque ya se va poniendo como si fuera parte, cuando uno ve sus utilidades tiene que separar ese cupo para seguir trabajando. Es un impuesto más que se ha creado para la delincuencia”, dijo Campos en conversación con RPP.

PUEDES VER: Feroz balacera en San Martín de Porres deja 3 muertos y un menor herido

Asegura que "no hay liderazgo" en el Congreso para enfrentar la criminalidad

Además, durante la conversación, Julio Campos aseguró que los trabajadores del gremio de transportistas se sienten preocupados, pues la situación con respecto a la seguridad ciudadana pareciera que no ha mejorado desde el año pasado. En ese sentido, criticó el actual gobierno de Dina Boluarte y señaló que la presidenta hace de "oídos sordos" frente a esta problemática.

“No hay nada. No hay ninguna política nacional que puedan ellos decir. No hay liderazgo. No hay voluntad política. Si hubiera voluntad política, en estos momentos no habría más asesinatos que el año pasado. No hay protección. Seguimos viviendo en incertidumbre”, afirmó el dirigente del gremio de transportistas. “¿Cuántos hermanos trabajadores espera este gobierno para hacer algo por nuestro país? No hay voluntad política. No hay liderazgo. ¿Qué espera este gobierno? El (Poder) Ejecutivo hace oídos sordos y el clamor del pueblo, del trabajador que se levanta a las 4 de la mañana que sigue viviendo en inseguridad al retornar a su casa de igual manera", acotó.