Los transportistas afectados por la extorsión expresan su indignación debido a que no pueden trabajar con tranquilidad. Foto: Latina

La ola de asesinatos, extorsiones y ataques a mano armada se ha desbordado ocasionando que miles de transportistas salgan a las calles a protestar y exigir a las autoridades medidas efectivas en la lucha contra la delincuencia. El pedido de los conductores es solo uno: vivir para trabajar con tranquilidad. La lucha del gremio continúa en medio de disturbios y enfrentamientos contra la Policía Nacional, quienes impiden el paso de algunos vehículos, en los que se encontraba una ciudadana víctima de las extorsiones.

La conductora aseguró que sus familiares llevan pagando cupo desde hace 3 meses en su servicio de mototaxi realizado en Ancón a fin de que no atenten contra su vida. Ella aseguró que las autoridades poco o nada han hecho para solucionar su problema: un pago injusto de S/10 diarios a criminales que han afectado varios sectores del país.

Conductora de mototaxi paga cupo de S/10 diarios desde hace 3 meses

En medio de las manifestaciones de los protestantes, la familiar de unos mototaxistas extorsionados exigió justicia a las autoridades. La mujer se encontraba en uno de los buses de la protesta junto a otros protestantes del sector. "Se me parte el alma porque hay varios familiares míos que están siendo extorsionados. Está mi hermana que todos los días tiene que pagar un maldito cupo para que pueda seguir con vida. ¿En qué sociedad nos encontramos?", sostuvo la mujer.

"S/10 diarios paga, pero en una moto tienes que sacarte la miércoles para que te ganes el sol de cada día. Es el precio miserable que tenemos que pagar por nuestra vida y si no lo pagamos atentan contra nuestra familia, nuestra casa, nuestros niños. ¿Con qué seguridad salimos a trabajar? Con ninguna, el Gobierno no hace nada. Llevamos así más de 3 meses. Tengo otro hermano que trabaja en transporte y es la misma porquería (...) He venido acompañando a mi hermana porque tengo una pequeña y quiero que crezca en una sociedad segura", añadió la mujer con profunda indignación.

¿Habrá paro nacional de transportistas el 11 de abril?

La creciente ola de asesinatos y extorsiones ha llevado a miles de transportistas a salir a las calles, demandando acciones concretas de las autoridades para abordar esta grave situación. En este contexto, el sector del transporte ha manifestado su disposición a llevar a cabo un paro nacional si no se obtienen resultados que respondan a sus exigencias. Es importante destacar que el gremio de transporte del Callao se ha unido a las protestas, impulsado por los recientes ataques que han padecido los conductores en la zona.

"Si es que no hay solución y nos siguen matando a pesar del paro de hoy, vamos a reunirnos todos los dirigentes nacionales de las diferentes modalidades: carga pesada, interprovincial, mototaxistas, colectiveros, todos los que hacemos transporte nos vamos a un paro nacional, y si tiene que ser indefinido, vamos a ir. Tenemos que luchar para buscar la unidad de todos los transportistas y todos los peruanos", sostuvo Miguel Palomino, dirigente de transportistas.

