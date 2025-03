Conoce la inspiradora historia del primer puesto de la UNMSM y su lección de perseverancia: ''Aproveché esta oportunidad para honrar a mi abuela''

Yamil Enrique Fuentes, un joven estudiante con una historia de esfuerzo y dedicación, ha logrado obtener el primer puesto en el exigente examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Su logro no solo es un testimonio de su capacidad académica, sino también de su inquebrantable determinación para superar los obstáculos que encontró en el camino, ya que era la tercera vez que postulaba a dicha universidad. Desde temprana edad, Yamil entendió que la educación era la clave para un futuro mejor y, con ese propósito, se preparó arduamente para ingresar a la 'Decana de América', enfrentando cada desafío con perseverancia.

Sin embargo, más allá del reconocimiento y la satisfacción personal, su victoria tiene un significado aún más profundo: es un homenaje a su abuela, quien fue su fuente de inspiración. "Aproveché esta oportunidad para honrar a mi abuela", afirmó con emoción, mientras recordaba el apoyo incondicional y las enseñanzas que le dejó su familia.

La historia del primer puesto de Arqueología en la UNMSM

En una entrevista para La República, el joven estudiante compartió detalles sobre su arduo proceso de preparación para el examen de admisión. Asimismo, explicó que su pasión por la historia y el pasado lo motivó a elegir la carrera de Arqueología, con la convicción de que este camino le permitirá contribuir a la investigación y preservación del legado cultural del país.

Primero que nada, felicidades por haber ingresado en el primer puesto. ¿Cómo te sientes al lograr este reconocimiento en una universidad tan exigente como la 'Decana de América'?

- Me siento muy feliz y contento. Con muchas emociones desde que me enteré que he ingresado. Siento que he logrado un paso importante en mi vida. El esfuerzo que he realizado tuvo su recompensa.

¿Qué fue lo más difícil del proceso de admisión? ¿Hubo algún momento en el que pensaste que no lo lograrías?

- Al principio pensé que no lo lograría en mi primer intento, pero lo más difícil fue adaptarme a la nueva rutina y horarios, ya que no estaba acostumbrado. Postulé tres veces y, al final, logré mi ingreso.

¿Siempre quisiste estudiar Arqueología? ¿O en algún momento consideraste otra carrera?

- Desde el inicio, mi idea era postular a la carrera de Derecho, ya que era mi pasión. Sin embargo, opté por Arqueología porque lo vi como una gran oportunidad. Al conocer más sobre la historia del Perú, sus acontecimientos y culturas, me apasioné aún más. Por ello, en el futuro, tengo pensado postular a Derecho en otra universidad.

La UNMSM es conocida por su exigencia. ¿Qué te motiva de la Arqueología? ¿Hay alguna cultura o período histórico que te interese especialmente?

- Desde pequeño, me ha gustado observar los grandes monumentos que hay en el Perú, como por ejemplo Cusco o Ayacucho. Cuando viajaba con mis padres, me llamó la atención Machu Picchu, y es por eso que me gustaría conocer y profundizar en su historia y su cultura. Asimismo, también me encantaría explorar el pasado, ya que deberíamos aprovechar nuestras riquezas ancestrales para enseñar a las futuras generaciones.

Sabemos que tu familia tiene una historia marcada por la época del terrorismo en el Perú y que perdiste a tu abuela en un atentado. ¿Podrías compartir con nosotros un poco sobre ella y su historia?

- En el caso de la modalidad por la que postulé, llamada 'Plan Integral de Reparaciones', esta ley está dirigida a las familias que fueron víctimas del terrorismo. Mi bisabuelo, quien vivía junto con sus hijas, una de ellas mi abuela (víctima de los atentados terroristas), me transfirió este beneficio de acreditación para acceder a las facilidades en la educación. Lo vi como una oportunidad y la aproveché para honrar su memoria y postular a la San Marcos.